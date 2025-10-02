神山再飆新天價！小資紛搶進市值型ETF 這幾檔「銅板價」受青睞擠進漲幅前10

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 17:33

‌



在 AI 狂潮的強力驅動下，晶圓代工龍頭台積電（2330-TW）(TSM-US) 今（2）日股價強勢衝破 1370 元歷史新高，帶動台股大盤一度狂漲 500 點。台積電股價持續攀升，除帶動電子權值股全面走揚外，與大盤連動性高的市值型 ETF 更成為最大受惠標的。

神山再飆新天價！小資紛搶進市值型ETF 「銅板價」受青睞擠進績效前10。（圖：shutterstock）

分析師指出，老牌指標型 ETF 如元大台灣 50（0050-TW）、富邦台 50（006208-TW）等表現亮眼，而近期市場焦點已轉向新型市值型 ETF，如 FT 台灣 Smart（00905-TW）等產品，因其投資門檻低且績效表現可觀，已成為小資族布局台股的首選工具。

‌



根據最新市場數據顯示，傳統市值型 ETF 表現穩健，0050 近三個月漲幅達 21.2%，位居市場領先地位；006208 亦有 20.8% 的亮眼表現。值得注意的是，新型市值型 ETF 已展現與老牌 ETF 相當的競爭力，其中 00905 以約 16 元的「銅板價」特色脫穎而出，近三個月漲幅達 17.5%，為資金有限的投資人提供參與台股多頭行情的絕佳管道。

法人分析指出，00905 等新型市值型 ETF 採用 Smart Beta（智慧因子）選股策略的優勢日益顯現。這類 ETF 不僅考量傳統的市值與流動性指標，更將企業獲利品質、ESG 永續經營等多重因素納入考量，使投資組合能更精準鎖定體質強健的優質企業，進而在多頭市場中展現超額報酬潛力。

除傳統市值型 ETF 外，納入 ESG 或智慧因子選股的 ETF 近期表現同樣搶眼。數據顯示，富邦公司治理（00692-TW）與永豐台灣 ESG（00888-TW）近三個月分別上漲 18.9% 及 17.4%，反映結合永續經營與多因子策略的投資主題已成為市場主流趨勢，並獲得投資人青睞。

面對全球政經情勢多變，投信業者建議投資人不宜將資金過度集中於單一個股，而應透過 ETF 進行多元資產配置。市場專家提出「市值型 ETF 追求成長、高股息型 ETF 獲取現金流、債券型 ETF 穩固投資組合」的三元配置策略，有助於投資人在追求報酬的同時，有效平衡投資風險。

從配息角度觀察，00905 最新公告配息 0.25 元，年化配息率估計達 6% 以上，表現相當亮眼；而採月配息策略的 FT 台灣永續高息（00961-TW）年化配息率接近 4%，可為投資人提供穩定現金流，同時增強投資組合的防禦性，特別適合追求固定收益的保守型投資人。

分析師強調，在台積電持續引領台股多頭的環境下，透過低門檻、高效率的 ETF 產品參與市場，已成為 2025 年台股投資的主流策略，尤其對於資金有限的小資族而言，更是不容錯過的布局良機。

表：熱門市值型 ETF 績效一覽

代號 股票名稱 收盤價 (元) 近 1 個月績效 (%) 近 3 個月績效 (%) 今年以來績效 (%) 006208 富邦台 50 138.2 13.8 20.8 21.1 0057 富邦摩台 173.9 12.7 20.5 20.6 00692 富邦公司治理 53.5 13.0 18.9 18.9 006203 元大 MSCI 台灣 107.6 12.4 20.0 17.0 00905 FT 臺灣 Smart 16.2 8.3 17.5 16.8 006204 永豐臺灣加權 134.3 9.5 17.0 16.7 00922 國泰台灣領袖 50 25.0 11.4 18.9 14.6 00888 永豐台灣 ESG 18.9 11.4 17.4 14.0 00850 元大臺灣 ESG 永續 51.6 10.2 16.8 12.9 0051 元大中型 100 86.6 4.6 15.6 12.5 00938 凱基優選 30 16.1 7.6 11.6 12.5 00923 群益台 ESG 低碳 50 23.5 9.9 9.9 7.1 00912 中信臺灣智慧 50 20.3 7.1 10.3 5.0 009802 富邦旗艦 50 10.6 2.6 8.6 0.0 009803 保德信市值動能 50 12.0 7.6 15.1 0.0 0050 元大台灣 50 59.2 14.0 21.2 --*

* 註：0050 今年 4 月分割。