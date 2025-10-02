神山再飆新天價！小資紛搶進市值型ETF 這幾檔「銅板價」受青睞擠進漲幅前10
鉅亨網記者張韶雯 台北
在 AI 狂潮的強力驅動下，晶圓代工龍頭台積電（2330-TW）(TSM-US) 今（2）日股價強勢衝破 1370 元歷史新高，帶動台股大盤一度狂漲 500 點。台積電股價持續攀升，除帶動電子權值股全面走揚外，與大盤連動性高的市值型 ETF 更成為最大受惠標的。
分析師指出，老牌指標型 ETF 如元大台灣 50（0050-TW）、富邦台 50（006208-TW）等表現亮眼，而近期市場焦點已轉向新型市值型 ETF，如 FT 台灣 Smart（00905-TW）等產品，因其投資門檻低且績效表現可觀，已成為小資族布局台股的首選工具。
根據最新市場數據顯示，傳統市值型 ETF 表現穩健，0050 近三個月漲幅達 21.2%，位居市場領先地位；006208 亦有 20.8% 的亮眼表現。值得注意的是，新型市值型 ETF 已展現與老牌 ETF 相當的競爭力，其中 00905 以約 16 元的「銅板價」特色脫穎而出，近三個月漲幅達 17.5%，為資金有限的投資人提供參與台股多頭行情的絕佳管道。
法人分析指出，00905 等新型市值型 ETF 採用 Smart Beta（智慧因子）選股策略的優勢日益顯現。這類 ETF 不僅考量傳統的市值與流動性指標，更將企業獲利品質、ESG 永續經營等多重因素納入考量，使投資組合能更精準鎖定體質強健的優質企業，進而在多頭市場中展現超額報酬潛力。
除傳統市值型 ETF 外，納入 ESG 或智慧因子選股的 ETF 近期表現同樣搶眼。數據顯示，富邦公司治理（00692-TW）與永豐台灣 ESG（00888-TW）近三個月分別上漲 18.9% 及 17.4%，反映結合永續經營與多因子策略的投資主題已成為市場主流趨勢，並獲得投資人青睞。
面對全球政經情勢多變，投信業者建議投資人不宜將資金過度集中於單一個股，而應透過 ETF 進行多元資產配置。市場專家提出「市值型 ETF 追求成長、高股息型 ETF 獲取現金流、債券型 ETF 穩固投資組合」的三元配置策略，有助於投資人在追求報酬的同時，有效平衡投資風險。
從配息角度觀察，00905 最新公告配息 0.25 元，年化配息率估計達 6% 以上，表現相當亮眼；而採月配息策略的 FT 台灣永續高息（00961-TW）年化配息率接近 4%，可為投資人提供穩定現金流，同時增強投資組合的防禦性，特別適合追求固定收益的保守型投資人。
分析師強調，在台積電持續引領台股多頭的環境下，透過低門檻、高效率的 ETF 產品參與市場，已成為 2025 年台股投資的主流策略，尤其對於資金有限的小資族而言，更是不容錯過的布局良機。
表：熱門市值型 ETF 績效一覽
|
代號
|
股票名稱
|
收盤價 (元)
|
近 1 個月績效 (%)
|
近 3 個月績效 (%)
|
今年以來績效
(%)
|
006208
|
富邦台 50
|
138.2
|
13.8
|
20.8
|
21.1
|
0057
|
富邦摩台
|
173.9
|
12.7
|
20.5
|
20.6
|
00692
|
富邦公司治理
|
53.5
|
13.0
|
18.9
|
18.9
|
006203
|
元大 MSCI 台灣
|
107.6
|
12.4
|
20.0
|
17.0
|
00905
|
FT 臺灣 Smart
|
16.2
|
8.3
|
17.5
|
16.8
|
006204
|
永豐臺灣加權
|
134.3
|
9.5
|
17.0
|
16.7
|
00922
|
國泰台灣領袖 50
|
25.0
|
11.4
|
18.9
|
14.6
|
00888
|
永豐台灣 ESG
|
18.9
|
11.4
|
17.4
|
14.0
|
00850
|
元大臺灣 ESG 永續
|
51.6
|
10.2
|
16.8
|
12.9
|
0051
|
元大中型 100
|
86.6
|
4.6
|
15.6
|
12.5
|
00938
|
凱基優選 30
|
16.1
|
7.6
|
11.6
|
12.5
|
00923
|
群益台 ESG 低碳 50
|
23.5
|
9.9
|
9.9
|
7.1
|
00912
|
中信臺灣智慧 50
|
20.3
|
7.1
|
10.3
|
5.0
|
009802
|
富邦旗艦 50
|
10.6
|
2.6
|
8.6
|
0.0
|
009803
|
保德信市值動能 50
|
12.0
|
7.6
|
15.1
|
0.0
|
0050
|
元大台灣 50
|
59.2
|
14.0
|
21.2
|
--*
* 註：0050 今年 4 月分割。
資料來源：CMoney，統計至 2025.10.02
