2025-10-02

被動元件概念股!!!

「被動元件之亂2.0」來襲？被動元件相關概念股全名單一次看！！(圖:shutterstock)

被動元件又熱起來了，會是被動元件之亂 2.0 嗎？美國政府關門，未來會如何！！

台股加權指數上漲 0.63% 收在 25982.91，櫃買指數下跌 0.02% 收在 261.47。這周加權指數表現震盪，上週五 9/26 收大黑 K，跌破 5 日線，離月線不遠。週一台股放假，美股在週一則是反彈，也帶動台股昨天跟今天的反彈。加權指數也回到五日線之上。留意的是昨天上漲但留很長的上影線，今天雖然重新站回五日線之上，但卻開高走低，同樣有很長的上影線。今天上漲家數是 421 家，下跌是 710 家，盤勢偏震盪可能需要多留意。建議操作偏保守一點，需留意回檔。

外資在台指期淨空單 22349 口，十大交易人的淨部位約 4000 口空單。外資操作偏空力道增加，十大交易人操作偏空力道同樣也增加，盤勢震盪機率增加。美元指數 97.618，近期持續在低點震盪，台幣近期也在 30.4 附近震盪。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群：LCD 背光模組、矽晶圓、休閒 - 單車

回顧上周文章：

上周有三大重點關注新聞：

1. FOMC 會議， 決定降息 1 碼。

聯準會票委以 11 : 1 通過降息 1 碼至基準利率 4.00 ~ 4.25% 區間，。 利率點陣圖中，2025 年分佈明顯下移，中位數落在年內降息 3 碼區間，2026 、 2027 年中位數則顯示各再降息 1 碼。

2. 記憶體漲價，美光財報公布

美光上周暫停報價並預告全面調漲後，三星本周也傳出通知客戶，第四季 DRAM 將調漲 15-30%，NAND 價格也將調漲 5-10%

本週重點關注以及看法：

1. 本週關注數據

8 月 PCE 物價指數年升 2.7%，符合市場預期，略高前值的 2.6%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，略高前值的 0.2%。核心 PCE(排除食品與能源) 物價指數年增 2.9%，符合市場預期且與前值持平； 但消費支出連三月成長 通膨壓力仍存，經通膨調整後的實質個人消費支出 8 月增加 0.4% ，連續第三個月上升；名目消費支出則成長 0.6% ，高於市場預估的 0.5% 。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預期 Fed 下月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率超過八成、維持利率不變的機率僅一成。

10/01 將公布 ISM 製造業 PMI

10/03 將公布失業率、ISM 服務業 PMI、非農就業人數

資金避風港概念股

今年盤勢波動極大，但大跌的時候還是有很多股票很抗跌。

從流動性好的股票中，篩選今年崩盤時期跌最少的前十強，可以看到抗跌股以金融、食品、電信股為主，供投資人做配置參考。