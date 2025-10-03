鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-03 06:00

受投資人爭相佈局 AI 領域的推動，全球晶片製造商正經歷一場市值飆升的狂歡，這場狂歡不僅將科技股推向歷史高點，更折射出市場對 AI 技術重塑經濟格局的強烈預期。

單日市值增2000億美元！AI熱潮讓全球晶片股瘋漲 費半本益比近27倍接近史高 泡沫要破了？（圖：Shutterstock）

本周 AI 領域的利多消息持續點燃市場熱情。ChatGPT 母公司 OpenAI 在員工持股出售交易中估值達到創紀錄的 5000 億美元，且與多家南韓晶片製造商達成合作協議。此外，外媒報導稱英特爾正洽談將超微半導體 (AMD) 發展為客戶。

上述消息直接拉動晶片股上漲，根據《彭博資訊》數據，在最近一個交易日，費城半導體指數與追蹤亞洲晶片股的指數合計市值暴漲逾 2000 億美元。

南韓晶片股今 (2) 日成為漲幅最大的族群之一。受 OpenAI 合作提振，南韓 Kospi 指數創下歷史新高，SK 海力士股價飆漲 10%，三星電子上漲 3.5%。

與此同時，台積電與鴻海股價今日也因 OpenAI 執行長奧特曼訪台預期而走強。奧特曼此行有望跟這兩家台灣公司的管理層會面，進一步深化 AI 晶片合作。

澳洲萬致市場分析師何蓓 (Hebe Chen) 說：「科技股的上漲毫無減速跡象，彷彿不受重力束縛。每一條 AI 相關新聞都能引發市場狂歡，『錯失恐懼症』（FOMO）已成為主導因素。儘管泡沫討論從未停止，但市場顯然更願意相信 AI 的未來，直到第四季財報季迫使大家回歸理性。」

估值方面，全球晶片股的「水位」攀升至高點。彭博亞洲晶片指數的預期本益比約為 19 倍，而費城半導體指數目前本益比已達 27 倍，逼近 2024 年創下的歷史高點。這一現象背後是投資人的「搶籌」，自 ChatGPT 開啟現代 AI 時代以來，輝達、SK 海力士等 AI 基礎設施核心供應商成為資金首選，OpenAI、Anthropic 等新創公司估值飆升，AI 設備供應商也獲得大量注資。

中國市場同樣熱度不減。受本土 AI 技術進步、政府加大支持力度、阿里巴巴打算增加 AI 支出，以及華為罕見公開「三年內削弱輝達市場主導地位」的願景推動，恒生科技指數今年累計上漲約 50%，科技企業股價普遍上揚。

但狂歡背後，擔憂如影隨形。摩根大通資產管理公司示警，儘管資料中心支出與建置加速，但 AI 服務尚未進入主流應用階段，目前的算力擴張是否能轉化為實際營收仍有疑問。

摩根大通資管公司指出，若大型科技公司財報不如預期，恐引發拋售潮，類似今年 4 月暴跌情形恐再度上演。

不過，目前市場的樂觀情緒仍佔上風。首爾 KB 證券董事總經理 Peter Kim 說：亞洲科技股不會面臨重大阻力，這種良好態勢甚至可能延續至明年。」

對晶片製造商而言，AI 帶來的需求預期仍在支撐高估值，而能否將「預期」轉化為「業績」，將成為未來市場走勢的關鍵。