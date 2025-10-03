search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

單日市值增2000億美元！AI熱潮讓全球晶片股瘋漲 費半本益比近27倍接近史高 泡沫要破了？

鉅亨網編譯陳韋廷


受投資人爭相佈局 AI 領域的推動，全球晶片製造商正經歷一場市值飆升的狂歡，這場狂歡不僅將科技股推向歷史高點，更折射出市場對 AI 技術重塑經濟格局的強烈預期。

cover image of news article
單日市值增2000億美元！AI熱潮讓全球晶片股瘋漲 費半本益比近27倍接近史高 泡沫要破了？（圖：Shutterstock）

本周 AI 領域的利多消息持續點燃市場熱情。ChatGPT 母公司 OpenAI 在員工持股出售交易中估值達到創紀錄的 5000 億美元，且與多家南韓晶片製造商達成合作協議。此外，外媒報導稱英特爾正洽談將超微半導體 (AMD) 發展為客戶。


上述消息直接拉動晶片股上漲，根據《彭博資訊》數據，在最近一個交易日，費城半導體指數與追蹤亞洲晶片股的指數合計市值暴漲逾 2000 億美元。

南韓晶片股今 (2) 日成為漲幅最大的族群之一。受 OpenAI 合作提振，南韓 Kospi 指數創下歷史新高，SK 海力士股價飆漲 10%，三星電子上漲 3.5%。

與此同時，台積電與鴻海股價今日也因 OpenAI 執行長奧特曼訪台預期而走強。奧特曼此行有望跟這兩家台灣公司的管理層會面，進一步深化 AI 晶片合作。

澳洲萬致市場分析師何蓓 (Hebe Chen) 說：「科技股的上漲毫無減速跡象，彷彿不受重力束縛。每一條 AI 相關新聞都能引發市場狂歡，『錯失恐懼症』（FOMO）已成為主導因素。儘管泡沫討論從未停止，但市場顯然更願意相信 AI 的未來，直到第四季財報季迫使大家回歸理性。」

估值方面，全球晶片股的「水位」攀升至高點。彭博亞洲晶片指數的預期本益比約為 19 倍，而費城半導體指數目前本益比已達 27 倍，逼近 2024 年創下的歷史高點。這一現象背後是投資人的「搶籌」，自 ChatGPT 開啟現代 AI 時代以來，輝達、SK 海力士等 AI 基礎設施核心供應商成為資金首選，OpenAI、Anthropic 等新創公司估值飆升，AI 設備供應商也獲得大量注資。

中國市場同樣熱度不減。受本土 AI 技術進步、政府加大支持力度、阿里巴巴打算增加 AI 支出，以及華為罕見公開「三年內削弱輝達市場主導地位」的願景推動，恒生科技指數今年累計上漲約 50%，科技企業股價普遍上揚。

但狂歡背後，擔憂如影隨形。摩根大通資產管理公司示警，儘管資料中心支出與建置加速，但 AI 服務尚未進入主流應用階段，目前的算力擴張是否能轉化為實際營收仍有疑問。

摩根大通資管公司指出，若大型科技公司財報不如預期，恐引發拋售潮，類似今年 4 月暴跌情形恐再度上演。

不過，目前市場的樂觀情緒仍佔上風。首爾 KB 證券董事總經理 Peter Kim 說：亞洲科技股不會面臨重大阻力，這種良好態勢甚至可能延續至明年。」

對晶片製造商而言，AI 帶來的需求預期仍在支撐高估值，而能否將「預期」轉化為「業績」，將成為未來市場走勢的關鍵。

這場由 AI 掀起的晶片股盛宴，既是市場對技術創新的押注，也是對未來經濟格局的預判。當 FOMO 遇上科技變革，晶片股的狂歡能否持續或許要等到第四季財報季才能看到答案。

文章標籤

AI熱潮晶片製造商本益比費半指數PE泡沫創紀錄輝達OpenAI台積電奧特曼鴻海

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6626.381.94%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty