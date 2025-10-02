鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 17:32

台股重返 2 萬 6 大關，今 (2) 日大漲近 400 點，收在 26378.39 點，再創新高，市值型 ETF 老大哥元大台灣 50(0050-TW) 受到權值股領漲帶動，推升規模至 7523 億元，寫下 ETF 全新里程碑，有望挑戰安聯收益成長基金國人持有規模最大地位。

0050吸金力壓群雄！規模衝破7500億元締新猷 挑戰境內外最大基金。（鉅亨網資料照）

0050 今年以來規模成長迅猛，自 9 月初突破 7000 億元後，不到一個月時間旋即再創 7500 億元新紀錄，股價也同步創高，6 月分割以來累計已漲近 3 成。

法人分析，0050 調降費用率與分割股價，持續形成正向循環，除了帶動投資人從高股息 ETF 轉往 0050，同步也推升規模成長，統計今年以來 0050 投資人數成長、淨申購金額皆居冠全市場 ETF。隨著規模突破 7500 億元後，最新經理費率已低於 0.1%，如規模持續成長，還會持續下降，將有助投資人長線持有。

從護國神山台積電與 0050 投資人數成長變化來看，台積電於 4/25 當周人數衝上 189 萬人後，持續出現獲利了結，截至 9/26 投資人數降至 157 萬人，大減逾 30 萬人；同期間 0050 則自 109 萬人增加 43 萬人，來到 152.9 萬人新高，ETF 分散投資明顯吸引投資人長期持有。