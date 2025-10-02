美國參議院 再度否決兩黨臨時撥款議案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-02 08:09

美國國會參議院接連否決兩黨各自提出的短期撥款議案，聯邦政府關門的困局短期內看來難以破解。美國副總統范斯警告，一旦政府關門持續，川普政府將裁員。

美國參議院再度否決兩黨臨時撥款議案。（圖：Shutterstock）

美東時間周三（1 日），美國參議院先以贊成票少於反對票的投票結果再次否決民主黨的提案，而後又否決共和黨的議案。兩項議案均需 60 票才能通過參議院程序性投票。

本次投票中，共和黨的議案獲得三名民主黨議員支持，贊成票超過反對票十票，但票數還未達到 60 票。

上述表決距離前一天晚間類似投票才過去不到 24 小時。由於所有議案均在參議院折戟，聯邦政府已於美東時間 10 月 1 日午夜正式進入關門狀態，這是近七年來首次政府停擺。

直到周三，兩黨領袖均表示，將堅持各自立場。共和黨高層要求民主黨通過眾議院已批准的七周臨時撥款議案，民主黨則堅持任何撥款法案都必須包含醫保相關條款。

范斯周三預料政府停擺不會持續太久，如果聯邦政府繼續關門，川普政府將不得不裁員。