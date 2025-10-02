時隔七年！美國政府再度關門 如何影響經濟、金融市場？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-02 04:00

‌



隨著美東時間 10 月 1 日零時的鐘聲敲響，美國政府正式陷入停擺。

隨著美東時間10月1日零時的鐘聲敲響，美國政府正式陷入停擺。（圖：Shutterstock）

當地時間 10 月 1 日 0 時，美國聯邦政府時隔近七年再度停擺。數十萬聯邦僱員將被迫無薪休假，部分公共服務或暫停、延遲，經濟數據發布將受到影響。

‌



此前美國兩黨因醫保福利方面意見喬不攏，未能就新的臨時撥款法案達成共識。

在美國國會參議院先後否決兩黨撥款法案後，白宮正式宣布，政府即將關門。

當地時間 30 日晚，白宮管理和預算辦公室（OMB）主任沃特發布備忘錄，指示各政府機關開始執行有序停擺預案。

自 1995 年共和黨 40 年來首次全面控制國會以來，美國政府關門事件時有發生。這通常發生在立法者和白宮在支出、稅收和其它財政問題上意見分歧的情況下。

在政府關門期間，非必要工作人員將被暫時休假，必要工作人員則會繼續堅守崗位，履行職責。

儘管目前外界尚不清楚政府停擺會持續多久，但華爾街分析師大多認為，美國經濟和金融市場受到的影響有限。

華爾街和國會預算辦公室（CBO）的一系列估計發現，即使是有史以來最長的政府關門——2018 年和 2019 年的 35 天——也僅使美國經濟總產出減少 0.4%。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球股票策略師 Doug Beath 日前在一份報告中表示：「歷史表明，政府關門對經濟和金融市場的影響有限，但未來幾天市場可能會出現一些震盪。」

「政府關門導致政府數據發布暫停，而聯準會（Fed）眼下正密切關注數據，以決定是否進一步降息。目前有民間部門就業數據和製造商調查的通膨數據，但這些數據可能不具決定性。」 Beath 說道。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比周二表示，政府停擺導致的勞工統計局數據缺失，將對 Fed 產生影響，希望近期高通膨被證明是一次性。

他還表示，政府停擺對經濟的影響取決於停擺的範圍和持續時間。從歷史上看，大多數政府停擺持續時間都不長，影響也有限。

高盛經濟學家的一項分析指出，大多數政府停擺都是短暫，2018 年最長的一次停擺持續 35 天，但僅影響大約 15% 聯邦政府部門。

高盛的分析還發現，由於被迫休假的工人會被歸類為「臨時下崗失業人員」，政府停擺可能會暫時提高失業率，但影響應該很小。

至於政府停擺對金融市場的影響，高盛的報告指出，歷史上政府停擺的影響好壞參半，股市、利率和美元的反應沒有明確規律。不過，10 年期美國公債殖利率往往會下跌，美元通常走弱。

金融咨詢公司 Truist Wealth 發現，自 1976 年以來發生的 20 次政府停擺中，標普 500 指數平均而言幾乎沒有變化。

2018-2019 年的上一次政府停擺是個例外。標普 500 指數在那次政府停擺期間上漲了 10% 以上，但由於對企業盈利下降和美聯儲加息感到擔憂等因素，在那次政府停擺之前美股遭到了大幅拋售。