170→245！小摩將阿里巴巴美股目標價調升44% 看好「token化身抽成率」的AI價值

摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 近日大幅上調阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 股票目標價，將其 ADR 目標價從每股 170 美元調至 245 美元，對應港股上調至 240 港元，核心邏輯圍繞 AI 驅動的成長新敘事展開。

小摩出具研究報告指出，阿里巴巴的估值邏輯正從「中國電商份額流失方」轉向「中國網路一線資產」，雲端業務與國內電商的雙重進展支撐估值倍數提升。

小摩將阿里巴巴的核心成長引擎定義為「Token-> 抽成率」的 AI 飛輪；阿里雲向商家提供 AI 工具如內容生成、客服機器人，助阿里降本增效，提升轉換率與廣告 ROI，進而促使商家增加平台廣告投放與服務採購，最終推高阿里廣告收入與佣金率。這一循環將 AI 算力消耗轉化為電商實際收益，形成自我強化的正向循環。

估值層面，小摩在報告中基於 15 倍 2028 財年預期本益比給出上述目標價，強調短期外送、閃購業務投資可能扭曲 2027 年利潤，必須著眼長期「完全體」價值。

小摩認為，中國生成式 AI 採納速度遠超過往 SaaS 浪潮，阿里巴巴憑藉「全端 + 開放」策略佔據優勢，既有大規模雲端基礎設施與自研晶片，又有通義大模型及羚羊、千問等工具，已在幫助商家提效增收。