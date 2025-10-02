韓國司法體系巨變！78年「最強權力」檢察廳將成歷史 政府影響力大增

鉅亨網新聞中心 2025-10-02 11:20

韓國國會日前召開全體會議，以多數票通過極具爭議性的《政治組織法》修正案。該修正案的核心內容是徹底廢除現有的韓國檢察廳，並將其職能切割，重新設立兩個獨立機構：公訴廳和重大犯罪調查廳（重調廳）。這代表著韓國司法權力結構迎來了 78 年來最根本性的變革。

根據修正案規劃，韓國檢察廳將於明年 9 月，在一年的過渡期後正式走入歷史。新設立的兩大機構職責如下：

公訴廳： 負責行使起訴權，由法務部長官管轄。

重大犯罪調查廳（重調廳）： 負責行使偵查權，由行政安全部長官主管。

這項改革的根本目的是徹底實現檢察機關在偵查與起訴職能上的分離，從根本上瓦解過去檢察廳「偵查、起訴」權力集於一身所形成的巨大「影子權力」。

破解「青瓦台魔咒」與政治權力博弈

韓國政界長期以來一直對檢察機關的權力過度膨脹感到憂慮。在過去數十年中，檢察廳頻繁介入政壇和財閥案件，其「選擇性辦案」和「政治動機」屢遭質疑。幾乎每一任韓國卸任總統都曾面臨檢方的調查甚至判刑，這被稱為「青瓦台魔咒」。

自前總統文在寅時代起，韓國政府便開始大力推動限制檢察權的改革，包括：

賦予警察「一次調查終結權」，動搖檢察機關在偵查環節的「唯我獨尊」地位。

逐步限制檢察廳的直接偵察領域，從六大領域縮減至僅剩「腐敗犯罪」和「經濟犯罪」兩項。

然而，在曾擔任檢察總長的尹錫悅總統上任後，政府一度強調「強化檢察權」，使得改革進程面臨倒退的風險。

現任政府在國會佔據多數席位，此次通過《政治組織法》修正案，不僅是完成了文在寅政府未竟的司法改革之志，更被視為一次深刻的政治洗牌。透過拆解原有機構，執政黨旨在「拆掉舊派系在檢察機關內部的力量基礎」，讓依賴舊系統的政治力量失去組織依賴。

司法主導權轉移 政府對新機構擁有更大影響力

此次改革的另一關鍵在於，新設的重調廳與公訴廳均直接置於行政體系（行政安全部和法務部）管轄之下，打破了過去檢察廳作為獨立權力機關的「自成閉環」結構。

這意味著，政府高層官員和政客在司法領域將擁有更大的影響力。這項制度性便利將使政府在追查前任政權核心人物時，能夠更直接地動用司法權力，繞開傳統檢察體制可能帶來的內部阻力與不透明操作。