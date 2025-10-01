鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-01 20:00

根據歐盟統計局周三 (1 日) 公布的最新初步估計數據，歐元區 9 月的年通膨率從 8 月的 2.0% 上升至 2.2%，創下 4 月以來的新高。這項數據符合經濟學家的預期，也進一步鞏固了歐洲央行暫時維持利率穩定的政策計畫。

歐元區9月通膨升溫至2.2% 歐洲央行按兵不動立場更穩固(圖:shutterstock)

服務業與食品價格為主要推動因素

細看通膨的主要組成部分，服務業的價格上漲是主要推動因素，其年增率從 8 月的 3.1% 微升至 3.2%。其次是食品、菸酒類，價格上漲了 3.0%。相較之下，商品價格僅上漲 0.8%，而能源價格甚至比去年同期便宜了 0.4%。

彭博經濟學家指出，本次通膨加速，主要是由能源價格的基期效應和服務業成本所導致。

儘管整體通膨數據上升，但衡量潛在價格壓力的核心通膨率連續第 5 個月穩定在 2.3%。這項數據提供了一定的保證，顯示即使整體通膨數字上揚，但潛在的價格壓力並未加劇。

雖然歐元區 9 月的通膨率已超過歐洲央行 2% 的目標，但仍遠低於英國 8 月份 3.8% 的通膨水準。在歐元區各國中，通膨表現差異顯著：愛沙尼亞的通膨率最高，達到 5.2%；克羅埃西亞和斯洛伐克緊隨其後，均為 4.6%。

另一方面，賽普勒斯的物價年比沒有變化，而法國僅溫和上漲 1.1%。此外，義大利和葡萄牙的物價分別上漲了 1.3% 和 1.0%，顯示出部分區域的通膨有加速跡象。

鞏固歐洲央行利率「按兵不動」的決策

9 月的通膨數據強化了歐洲央行將在今年剩餘時間內維持利率不變的理由。歐洲央行在 9 月的會議上已決定維持利率不變，主要存款機制利率保持在 2%。央行官員們對於目前的借貸成本感到滿意，因為他們最新的季度預測顯示，通膨並未過度偏離目標，且由 20 國組成的歐元區經濟體也承受住了美國加徵關稅的壓力。