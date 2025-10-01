鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-01 19:14

寶泰生醫 (7850-TW) 今 (1) 日宣布，與美國 AI 藥物開發公司圖策生技 (Graphen Drugomics Inc.) 達成策略結盟，雙方聯手加速犬用骨關節炎新藥開發與全球商業化，搶占市場規模近 30 億美元的全球寵物關節照護市場。

寶泰結盟美國圖策生技，搶攻近30億美元全球寵物關節照護商機。(圖：寶泰提供)

寶泰表示，此次合作圖測聚焦前端 AI 創新，寶泰則扮演國際商業操盤手，雙方藉由一站式平台將產品推向全球，且能複製此模式至其他疾病領域，進一步擴大能持續產出創新藥物的開發平台。

寶泰研發長俸清珠表示，AI 成為全球新藥開發趨勢，公司也積極尋找能將 AI 導入研發體系的機會，此次與圖策合作，透過「Graphen Atom」平台加速藥物優化流程，發掘出具軟骨再生潛力、可望逆轉病程的創新疾病修飾性骨關節炎藥物 (DMOAD)。

圖策執行長林清詠則指出，透過寶泰的平台，讓公司 AI 藥物研發成果能快速進入市場，實現精準醫療在寵物用藥的應用價值。