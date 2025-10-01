首檔檔主動式債券ETF 00980D首配0.114元 這天最後上車日

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-01 20:20

首檔主動式債券 ETF 聯博投資等級債入息主動式 ETF（00980D-TW）首次配息定案，00980D 公告每受益權單位預估配發 0.114 元，投資人須把握 10 月 20 日的最後申購日方能參與本次首次配息，除息日訂於 10 月 21 日，配息發放日為 11 月 13 日。

首檔檔主動式債券ETF 00980D首配0.114元

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維分析，隨著關稅與緊縮貨幣政策的影響，美國經濟放緩趨勢漸明，預期聯準會將進入漸進式緩步降息階段。根據歷史經驗，在聯準會維持利率不變階段後的降息期間，各類債券表現普遍出色，美國公債與投資等級公司債在一年後的正報酬機率皆有 70% 以上。其中，投資等級公司債的一年後報酬表現更可達 7%，優於美國公債的 5.4%。

江常維指出，儘管 8 月以來投資等級債券利差持續收斂，但整體殖利率仍具吸引力，加上企業基本面尚維持穩健，目前依舊是不錯的進場時機點。考量市場仍存在不確定性，債券類別漲跌將快速輪動，透過主動式管理能更有效地因應市場變化，適時掌握機會。

聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕進一步說明，00980D 以美國為主的成熟市場投資等級債券為核心，並適度配置非投資等級債券。目前投資組合平均存續期間約 5.9 年，持債數近 230 檔。投資組合鎖定中短天期債券以因應潛在利率風險，並提升資產配置彈性。

在信用評等方面，00980D 主要配置於投資等級公司債，其中以 BBB 級債券為主，因部分 BBB 級標的殖利率已接近非投資等級債水準，具備更佳的風險報酬比。產業配置上，則聚焦於銀行、能源與通訊等產業，特別看好體質佳、經營多元化的大型國家級龍頭銀行，以及評價面具吸引力的中游能源企業。

鍾郁婕提醒投資人，在利率有望走低、債券價格可能回升之際，正是把握債市相對低檔的時機。主動式投等債 ETF 能靈活應對市場變化並創造收益，但投資人仍須衡量自身風險屬性，並留意債券表現仍受利率與信用風險影響。