Fed降息迎來金融時代 富達國際看好4大因素催化金融股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-01 15:46

迎來「金九銀十」，台股延續強勁走勢，今 (1) 日盤中一度飆上 26,325 點，重返 26,000 點大關，最終收在 25982.91 點。在市場氣氛樂觀之際，富達國際基金經理 George Efstathopoulos 則將目光聚焦於全球金融股的前景，他指出，隨著聯準會重啟降息週期且美國開始放寬金融監管，金融業正迎來全球金融海嘯後之「金融時代」（The Era of Financials），看好美歐日三大區域接棒成長。

「金融」盛世來臨！富達國際揭4大因素催化金融股 點名3大市場有機會

全球金融海嘯爆發至今的十多年間，各國超低利率甚至負利率政策，加上各地對於金融業的嚴加監管，嚴重削弱整體金融業的獲利能力，導致金融股表現長期遠遜於逐漸主導投資市場走向的科技股。然而，時至今日，金融業正進入一個由多項結構性及週期性因素驅動增長的全新階段，並由四大關鍵因素支持金融股表現持續向好。

這四大關鍵因素包括兩大結構性與兩大週期性因素：第一個結構性因素來自零利率時代告終： 利差環境趨於正常化，將更適合金融業的獲利模式。第二是金融監管逐漸放寬： 越來越多地區扭轉金融海嘯以來的緊收趨勢。

至於週期性因素，首先是信貸環境改善： 企業和家庭由去槓桿轉向重新加槓桿，為銀行帶來更強勁的信貸需求。其次是殖利率曲線趨向陡峭： 期限溢價提升，有助於銀行依賴長短期利率差的獲利能力增強。

各類金融股都可望受惠於這些轉變。富達國際正密切關注美國銀行業、歐洲尤其希臘銀行業、及日本銀行業等三大區域所浮現的投資契機。

美國金融監管的轉趨寬鬆，扭轉了金融海嘯以來的收緊趨勢。隨著聯準會調整大型銀行年度壓力測試機制，預期將降低大型銀行業的資本要求。有研究估計，這項政策將能釋放高達 10% 的美國銀行業資本，使之能投放於增加配息、買回庫藏股及批准更多貸款。此趨勢開展之時，正值金融股獲利持續超越市場預期，資產負債表吸收市場衝擊的能力亦遠高於金融海嘯前任何時期。此外，企業和家庭經歷十年的去槓桿，現正具備重拾槓桿的條件，成為推動銀行獲利增長的強力引擎。

歐洲也正在發生積極轉型。德國轉向擴張財政刺激政策，有助提振當地乃至整體歐洲的信貸增長。同時，放寬監管正逐步扭轉歐洲在希臘債務危機後的嚴格監管局面。近年歐洲銀行股漲幅可觀，獲利強勁增長，且除瑞士以外的區域已擺脫零利率環境，目前評價面仍有上升空間。在歐洲各地銀行中，以希臘銀行業表現最突出，因其迅速減少不良貸款、提高資本適足率，有望恢復配息和實施買回庫藏股，令市場對其重拾信心。儘管其基本面強勁，但評價面並未完全反映其潛在價值。