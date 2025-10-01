白宮管理和預算辦公室 指示各政府機關開始執行「有序停擺」預案
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國白宮管理和預算辦公室（OMB）主任沃特周二（30 日）晚發布備忘錄，指示各政府機關開始執行「有序停擺」預案。
沃特在美國政府資金將於午夜到期前僅剩數小時時致信各機構負責人，沃特在備忘錄中寫道：「受影響機關現在應執行有序停擺計畫。」
許多政府機關已經公布應對停擺應急方案，這將導致數千聯邦員工被迫休假，可能影響某些政府福利發放。
沃特在備忘錄中說：「目前不清楚民主黨將維持其無法實現的立場多久，因此停擺持續時間難以預測。」
他表示：「無論如何，員工應按原定工作時間到崗，展開有序停擺工作。我們將發布另一份備忘錄，指示在總統簽署提供撥款的法案後，政府職能應恢復運作。」
稍早前，美國參議院先後否決兩黨撥款法案，美國正處於近七年來首次聯邦政府關門邊緣。
美國聯邦政府運轉資金本應來自年度預算撥款。國會兩黨通常應在 10 月 1 日新年度開始前通過新的年度撥款法案。但由於近年來兩黨鬥爭激烈，往往無法及時達成一致，國會便試圖通過臨時撥款法案，暫時維持聯邦政府運轉。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇