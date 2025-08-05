鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-05 20:30

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美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 周二 (5 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/29) 財報，該季營收、獲利均優於預期，主因是藥品需求回溫及成本管控見效。值得注意的是，受惠於成本削減、心臟病用藥 Vyndaqel 強勁需求，以及美元走弱效益，並吸收現有關稅與藥價下調壓力，輝瑞上調全年獲利預期。

〈財報〉成本削減見效！輝瑞Q2業績超預期 上修全年獲利展望(圖：REUTERS/TPG)

展望未來，輝瑞將今年全年調整後每股獲利預估上調至 2.90 至 3.10 美元，較先前的 2.80 至 3.00 美元增加 0.1 美元，略低於 FactSet 市場預估的 3.02 美元中位數。

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與此同時，該公司下修 2025 年銷售、資訊與行政 (SG&A) 費用預估 2 億美元至 131 億至 141 億美元區間，並將研發支出下修 3 億美元至 104 億至 114 億美元，並強調有信心實現 2027 年前削減 72 億美元成本的目標。

Q2 營收與獲利優於預期

輝瑞第二季營收達 146.5 億美元，年增 10%，高於市場預估的 135.6 億美元；調整後每股獲利 0.78 美元，也超越市場預估的 0.58 美元。季內淨利 29 億美元，較去年同期的 4,100 萬美元大幅成長，顯示藥品需求回溫及成本管控見效。

主要產品中，Vyndaqel 銷售 16.2 億美元，略高於市場預估的 15.9 億美元；血液稀釋劑 Eliquis 銷售 20 億美元優於預期。新冠疫苗 Comirnaty 與口服藥 Paxlovid、癌症藥 Padcev 及肺炎鏈球菌疫苗 Prevnar 也表現突出，彌補其他銷售增長不足的部分。

藥價政策與關稅挑戰仍待觀察

輝瑞表示，新預測已納入美國總統川普要求藥價與其他富裕國家接軌的潛在影響，以及美加墨與中國現有關稅衝擊。公司指出，旗下 10 座美國工廠有足夠產能因應關稅衝擊，必要時可調整生產配置。