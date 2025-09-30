壽險業8月稅前損益升至330億元 外匯準備金水庫衝上3726億元創高

金管會今 (30) 日公布統計，今年截至 8 月底，保險業累計稅前損益 788 億元，年減 74.2%，其中，壽險業 562 億元，大減 80.3%，產險業則穩健成長至 226 億元，年增 14.7%。受惠新台幣匯率 8 月狂貶 2.25% 及股市多頭行情，壽險業單月稅前損益回升至 330 億元，此外，在主管機關暫行措施協助下，整體外匯價格變動準備金累積餘額來到 3726 億元，較去年底增加 1530 億元。