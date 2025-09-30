壽險業8月稅前損益升至330億元 外匯準備金水庫衝上3726億元創高
鉅亨網記者陳于晴 台北
金管會今 (30) 日公布統計，今年截至 8 月底，保險業累計稅前損益 788 億元，年減 74.2%，其中，壽險業 562 億元，大減 80.3%，產險業則穩健成長至 226 億元，年增 14.7%。受惠新台幣匯率 8 月狂貶 2.25% 及股市多頭行情，壽險業單月稅前損益回升至 330 億元，此外，在主管機關暫行措施協助下，整體外匯價格變動準備金累積餘額來到 3726 億元，較去年底增加 1530 億元。
保險局副局長蔡火炎表示，壽險業前 8 月稅前損益下降主要原因為財務投資收益減少 5504 億元，業務承保利益則增加 3278 億元，業務費用增加 52 億元。
就單月獲利情形來看，8 月壽險業稅前損益約 330 億元，主要為業務承保損失 624 億元、淨投資利益 1069 億元、營業費用 114 億元。
截至 8 月底，壽險業業主權益為 2 兆 4774 億元，年減 1999 億元或 7.5%，主要因過去 12 個月稅前利益 860 億元，加上金融資產評價損失 3297 億元。
截至 8 月底，壽險業兌換損益 -9401 億元，避險工具損益 6166 億元、避險工具換匯成本 -2109 億元，外匯價格變動準備金淨變動 -888 億元，外匯相關影響數合計為 -6232 億元。
蔡火炎指出，新台幣對美元今年截至 8 月底累計升值 7.11%，避險比率為 62.25%，有效降低匯率波動風險。壽險業外匯價格變動準備金累積餘額達 3726 億元，比去年底增加 1530 億元。
壽險業前 8 月國外投資淨利益 (含兌換、避險損益) 為 993 億元，國內投資淨利益 3808 億元，再加上外匯準備金淨變動，合計為 3913 億元。
