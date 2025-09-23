鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-23 20:41

金管會今 (23) 日公布 2025 年截至 8 月底金融三業裁罰統計，銀行、保險及證券期貨投信、上市櫃公司合計 1 億 3428 萬元，年增 4.1%，其中以證期局裁罰總金額 5325 萬元最多，占比近 4 成，銀行局裁罰總金額 4823 萬元為次高。若以全年行政罰鍰預算 2 億 6337 萬元來看，目前僅達 51% 左右，恐將連續 4 年未達標。

金管會前8月開罰金融三業1億3428萬元 年增4%。(鉅亨網資料照)

銀行局副局長張嘉魁表示，根據統計，今年 1 至 8 月銀行局共裁罰 11 件，金額 4823 萬元，件數比去年同期少 2 件，但金額增加 851.5 萬元，主因是臺灣銀行因行員外出開戶及內控管理缺失遭罰 2200 萬元，為今年最大筆裁罰金額，其次依序為國泰世華銀行因客服專員涉盜刷客戶信用卡遭罰 1200 萬元，以及台新銀行因催收與帳單作業異常遭罰 600 萬元。

保險業方面，保險局副局長蔡火炎指出，今年前 8 月共裁罰 20 件、金額 3280 萬元，件數比去年同期增加 4 件，但金額減少 320 萬元。主要原因是去年度保經代專案檢查的裁處大多延至今年，帶動件數上升，但重大罰案僅 2 件，使總金額下降。

保險業今年前三大裁罰包括明台產險因汽車險理賠與準備金缺失遭罰 900 萬元、台灣人壽因理賠與會計作業違規遭罰 720 萬元，以及新光產險因車險理賠與核保缺失遭罰 240 萬元。

證期局主秘黃仲豪表示，今年截至 8 月底，證券、投信與期貨業合計裁罰 35 件、金額 2039 萬元，件數較去年少 7 件，金額則小減 15 萬元，變化不大。今年投信裁罰件數略減，前 8 月裁罰的代表案例為 2 家投信、2 家券商，均遭罰 120 萬元，包括國泰、復華投信因基金經理人涉內控缺失及違反個人交易規範，以及永豐金證券、京城證券因業務員與客戶間私下借貸、保管存摺等不當行為。