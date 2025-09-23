鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-23 19:52

金管會今 (23) 日預告修正《金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法》第 6 條草案，旨在擴大金控集團的服務範圍，並提升跨業經營效能。根據修正規劃，未來期貨商將可協助合作證券商受理投資人開戶、招攬、委託下單及交割通知 4 項服務；同時，金管會也將併同研議放寬金融機構合作推廣他業商品或服務規範，預計年底前正式上路。

金管會修法 期貨商跨足輔助證券商4業務 年底前上路。(鉅亨網資料照)

證期局主秘黃仲豪說明，草案主要有兩項變動：第一，證券開戶範圍由原本僅限「證券經紀業務之開戶」，放寬為「證券經紀業務或證券交易輔助業務之開戶」。第二，營業場所內設置的網路下單終端機，投資人下單對象由原本僅能連結「證券商」，放寬為「證券商或證券交易輔助人」。

目前已有 9 家期貨商取得「證券交易輔助人」兼營資格，包括凱基、國票、統一、華南、群益、元大、康和、兆豐及大昌期貨。修法後，金控體系下的銀行及保險子公司據點，皆可透過旗下期貨商支援證券開戶與收件，對據點有限的中小型券商而言，將有助於擴大客戶觸角並提升服務便利性。

以元大證券為例，未來在元大金控旗下銀行或保險據點內，不僅能協助客戶辦理證券經紀業務開戶，還可進一步委託元大期貨提供「證券交易輔助業務」相關服務，實質提升集團跨業行銷與一站式金融服務的便利性。

此外，考量非金控體系金融機構在跨業行銷上的衡平性，金管會將視共銷辦法修正草案徵詢各界意見的結果，併同研議放寬「金融機構合作推廣他業商品或提供相關服務規範」中有關證券商及證券商品的適用範圍。