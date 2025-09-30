彰銀歡慶120歲！4支柱3大面向 今年挑戰稅前獲利200億元新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-30 19:15

台灣第一家上市金融機構彰化銀行（2801-TW）今 (30) 日在圓山飯店舉辦「120 周年慶祝酒會」，現場匯集超過 600 位來自產、官、學界的重量級貴賓，共同見證這家百年老店「百廿傳承 再創巔峰」的輝煌時刻。總統賴清德致贈賀電祝賀，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰錄製影音祝賀，財政部政務次長阮清華、金管會副主委陳彥良亦蒞臨致詞。

彰銀胡光華以4支柱3面向迎向下一個甲子 今年挑戰200億元新高。（鉅亨網記者張韶雯攝）

酒會中，彰銀正式隆重揭示「120 周年紀念標誌」融合了彰化「台灣米倉」的在地文化意象，以飽滿垂頭的稻穗為核心元素。稻穗不僅象徵著堅韌的孕育與豐收，更深層地寓意著「耕耘收獲、飽滿謙遜、守護財富、普惠大眾、富裕吉祥」的企業承諾。現場精心打造長達 40 米的「百廿歷史長廊」，透過一張張珍貴的歷史照片串聯起彰銀從草創時期的艱辛，到現今數位金融與永續策略轉型的發展軌跡。

彰化銀行董事長胡光華致詞時指出，彰銀近年來在全體同仁的努力下，不僅經營績效屢創佳績，近兩年獲利更是達到歷史新高水準。同時，在永續治理方面，亦獲得國際與國內評比機構的最高度肯定。他強調，彰銀已連續 4 年榮獲證交所公司治理評鑑前 5% 的殊榮，並連續兩年名列金管會永續金融評鑑銀行業前段班績優名單，穩居國內銀行永續績效的領先地位。

在國際指標上，彰銀的表現同樣光芒四射，成功地雙料入選道瓊領先指數「世界指數」及「新興市場指數」成分股，這是對其永續治理的全球級認可；並兩度榮登《S&P Global 永續年鑑》全球銀行業前 10% 會員，獲國際非營利組織 CDP 氣候變遷 A 級別企業肯定。

展望下一個甲子，胡光華強調，彰銀將以更高的格局和更遠的視野，持續深化四大核心支柱（企金、消金、財富管理與財務操作），以更高的格局與更遠的視野，持續推動三大方向：

【一】深化轉型、創新發展：加速數位轉型，積極運用金融科技、人工智慧、大數據分析，全面提升服務效率與品質，帶給客戶更卓越的體驗。同時拓展多元業務，滿足企業與個人不斷成長的需求，並持續加強風險管理，確保長遠穩健發展。

【二】深耕在地、放眼全球：持續支持在地經濟，成為企業與個人最值得信賴的夥伴；同時加快國際化布局，拓展海外據點，強化跨境服務，讓彰銀的足跡更加遍布全球。

【三】以人為本、共創價值：彰銀重視人才發展，持續打造更完善的成長與職涯環境，讓員工與銀行共同成長，塑造具競爭力的企業文化。同時落實企業社會責任，推動 ESG、綠色金融與公益關懷，成為永續經營的典範。

阮清華在致詞時盛讚，彰化銀行從 1905 年創立至今，始終秉持誠信穩健的經營理念，陪伴台灣產業成長，扮演了台灣經濟發展不可或缺的角色。在當前國際金融情勢變化莫測、全球資金流動快速的環境之下，彰銀仍交出穩健的財務表現：「今年有機會挑戰稅前淨利達到 200 億元以上，創造歷史新高」。