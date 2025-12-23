鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 19:32

金管會今 (23) 日預告修正「保險業財務報告編製準則」第 12 條與第 39 條，針對壽險業長期持有的外幣資產會計評價進行重大調整。未來分類在「按攤銷後成本衡量 (AC)」項下的債務工具，其未實現兌換差額將不再全額即時反映於損益，而是改採按預期剩餘存續期間進行「直線攤銷」認列，預計自 115 會計年度 (2026 年) 正式適用，希望更符合壽險業長期經營特性，避免短期匯率劇烈波動導致財報損益扭曲。

避險黑洞有解！壽險業18兆元AC部位匯兌損益改採逐期攤銷 2026年上路。(鉅亨網資料照)

受限於國內債券市場規模不足，壽險業必須配置大量資金於海外債券，轉取高收益以匹配長期負債，然而，現行會計準則 (IAS 21) 要求將未實現兌換損益全數計入當期損益，迫使業者為了「美化財報」而採取昂貴的短期避險工具 (如 CS、NDF)。

根據統計，截至今年 10 月底，壽險業國外投資金額高達 22.3 兆元，曝險金額達 15.2 兆元，近期壽險業避險部位比重約占六成。2019 年至今年 10 月，壽險業累計匯率避險成本高達 1.6 兆元，竟高於同期的稅後純益 1.4 兆元。保險局表示，顯示現狀已導致「過度避險」，不僅效益有限，更持續削弱保險業的財務體質 。

此次修法關鍵在於引用國際會計準則第 1 號 (IAS 1) 第 19 段規定，認定我國壽險業因資金錯配及市場規模不足，屬於「極罕見情況」。若繼續遵循 IAS 21，將因過度避險而無法真實反映經濟實質。

保險局副局長蔡火炎說明，適用範圍僅限人身保險業直接持有、分類為 AC 且未指定避險的外幣債券。目前整體壽險業 AC 部位金額約達 18 兆元 。

至於認列方式，兌換差額應依債務工具的預期剩餘存續期間，按「直線法」逐券、逐筆攤銷至兌換損益 。財報表達方面，未攤銷的累計未實現兌換淨額，將列於資產負債表中的「其他資產」或「其他負債」。

蔡火炎表示，此修正案預計自 115 會計年度起正式適用，114 年度仍維持舊制。因此，投資人最快明年 5 月就能看到壽險公司第一季財報揭露避險狀況，而金控每月公布的「自結損益」資訊可能不夠充分，通常無法看出未攤銷的細節。

針對市場擔憂不避險後可能產生的實質匯損風險，他解釋，直線攤銷法能讓風險「均化」逐期反映，風險並未消失，但能有效降低短期震盪。

在監理配套方面，金管會要求業者將節省下來的避險成本，轉列為外匯價格變動準備金、資本提撥或指撥特別盈餘公積。

蔡火炎強調，目前外價金在計算資本適足率 (RBC) 時列為自有資本 (分子)，具有吸收損失的能力，未來是否維持此認定，將由保發中心與壽險公會進一步研議細節。