鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-30 18:37

網通廠達運光電 (8045-TW) 今 (30) 日召開法說會，副總經理戴家維表示，達運光電原訂今年 6 月底出貨的 1.8G 寬頻傳輸設備因美國關稅問題延後, 目前正與主要客戶 Charter 進行談判，產品結構因此調整，寬頻傳輸設備與智慧聯網占比從去年 7:3 變為 5:5。

達運光電受美國關稅影響延後出貨 積極布局智慧聯網分散風險。（鉅亨網記者吳承諦攝）

達運光電今年上半年營收因北美市場延遲出貨受到影響。公司 2023 年因北美市場 1G 升級至 1.2G，營收出現爆發性成長。2024 年原預期成長 5-10%，但因客戶要求直接升級至 1.8G 產品，驗證作業延至 2025 年第二季才完成。

關稅協商方面，戴家維指出，公司評估兩種解決方案。第一是與客戶共同承擔 20% 關稅，例如各負擔 10%。第二是尋求免稅可能性，但公司採取審慎態度避免未來追稅風險，預計 10 月中前會有結果。

因應關稅衝擊，達運光電採取多元策略平衡營收損失。除主要客戶美系客戶，公司提早對中小型客戶進行驗證，達運光電並無工廠，若關稅無法解決，產線轉移至美國為可能方案之一，因公司製程相對簡單，設備移轉加上人員訓練可在 3-6 個月內完成。

智慧聯網布局方面, 戴家維表示公司從 2023 年開始布局，今年下半年加速發展，避免客戶集中度過度集中在 Charter，主要客戶以台灣和東南亞為主；低軌衛星業務部分，達運光電與加拿大客戶合作，提供無人機與無人艦艇衛星通訊系統。也與台灣系統商合作，使用者終端設備已通過 NCC 認證, 正在中華電信進行入網測試, 通過後下半年至明年將有營收挹注。

國防應用方面，達運已完成 33 套海岸哨兵系統，今年底將再開 158 處，2026 至 2027 年完成建置；無人機業務方面，達運光電與中科院軍民通用中心合作, 提供零組件給參標廠商，預估可取得三分之一數量。