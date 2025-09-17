鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-17 15:50

中科院日前遭爆標案機密外洩，檢方 10 日通知達運光電董座陳碧霜及陳姓職員到案，並於 11 日聲押陳碧雙。對此，達運光電 (8045-TW) 今 (17) 日本公司於 9 月 10 日接獲檢調單位調查通知，已依法全力配合調查，且此案與去年國防部夜視系統專案採購案亦無任何關聯，嚴正駁斥相關錯誤聯想或不實謠言。

董座捲入中科院洩密案 達運光電：與2024年國防部夜視系統專案採購案無關聯。(圖：達運光電提供)

達運光電指出，本公司於 9 月 10 日接獲檢調單位調查通知，已依法全力配合調查。該事件對公司日常營運並無重大影響。未來如有進一步資訊，將依相關法令規定，適時對外說明，而根據桃園地檢署發布新聞稿，此事件所涉內容是「非公務員洩漏國防以外秘密」並非涉及「國防秘密」或「軍事技術」範疇。

達運光電表示，案件目前仍在司法調查階段，因此不作任何干預司法調查審判之評論，公司一向重視公司治理與法令遵循，並持續強化內部管理制度，確保所有業務均依相關規範進行。

達運光電指出，公司已於第一時間依法配合主管機關資訊揭露，並秉持合法合規原則、尊重司法、全力配合調查之立場，以誠信與透明的態度釐清事實，將全案交由司法單位依法進行，靜候法院判決結果，而對於任何蓄意捏造或散播不實資訊，如造成公司名譽或投資人信心受損，本公司將保留法律追訴權，以維護公司商譽與全體股東權益。

關於近期營運，達運光電提到，儘管近期因美國關稅與匯率影響，導致整體既有寬頻與戶外網路傳輸設備等出貨動能與營收表現有所減緩，但受惠於近年來積極深耕多年的智慧聯網（AIoT）專業，在熱影像辨識、遠距通訊、智慧監控等多元產業應用領域已展現成果，在穩健出貨進度排程的推動下，對整體營運表現帶來良好支撐。以今年前 8 月營收計算，其 AIoT 業務對公司整體營收貢獻比例約 6 成。