〈航太國防展〉達運光電海岸哨兵系統3年拚150站 代理國際軍工搶東南亞商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-18 12:22

網通廠達運光電 (8045-TW) 於台北國際航太暨國防工業展展示多項國防自主解決方案，業務處處長戴家欣表示，公司開發的海岸哨兵監視系統已在台灣建置 33 處，主要分布於東部及南部地區，後續將擴大建置範圍加強海防監控。

達運光電海岸哨兵系統3年拚150站 代理國際軍工搶東南亞商機。(鉅亨網記者吳承諦攝)

海岸哨兵系統整合熱像儀、可見光攝影機及 AI 分析軟體，可 24 小時不間斷監控海岸線活動，戴家新透露，隨著政府增加預算，未來將在 2-3 年建制 158 處監控站點，每一處約為 1160 萬左元，該系統毛利率接近 3 成，但因涉及工程建置，獲利率略低於純設備銷售。

‌



衛星通訊布局上，達運光電代理 Hughes 產品，希望與中華電信等機構合作建置追擊組系統，戴家欣指出，戰時或緊急狀況下，衛星通訊是最可靠的通訊方式，不需仰賴地面基礎建設即可運作。

韌性醫療帳篷採用內外層設計，具備強大隔絕性及環控系統，可達成正負壓病房規格，適用於臨時手術室等醫療用途，戴家欣表示，該帳篷在軍醫體系已有採購紀錄，搭配德國 Dräger 醫療設備，提供完整移動醫療解決方案。

海事無人機應用為達運光電新拓展領域，主要用於漁船尋找魚群，取代傳統租用直升機的高成本做法，戴家欣透露，目前已有客戶進行試飛測試，未來將推廣至東南亞等漁業發達地區。