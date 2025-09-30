助攻板橋2千坪都更案！臺銀、一銀攜手統籌皇翔建設暨慶隆開發70億元聯貸
鉅亨網記者張韶雯 台北
第一銀行攜手臺灣銀行統籌主辦皇翔建設 (2545-TW) 暨慶隆開發新台幣 70 億元聯貸案，於 9 月 30 日完成簽約，該聯貸案係為支應辦理「擬訂新北市板橋區民權段 436 地號等 4 筆土地都市更新事業計畫案」及「擬訂新北市板橋區民權段 436 地號等 4 筆土地都市更新權利變換計畫案」所需，本案建地逾 2100 坪，在金融同業踴躍參與下，不到兩個月即籌組完成，顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對皇翔集團之未來發展深具信心。
皇翔建設為國內知名建設公司，擁有 34 年的專業經驗，於大臺北地區累積逾 60 個建案實績，為業界少數同時榮獲金石獎、金質獎及建築金獎三金獎項之建築公司，品質深獲肯定，業界口碑優良。
本次開發案基地位於板橋漢生西路跟國光路交叉口，緊鄰新板特區，距離四鐵共構板橋車站僅 500 公尺，基地面積達 2166 坪且四面臨路，透過都市更新機制推動重建，期望改善住宅環境機能、美化都市景觀，全面提升居住品質，打造更舒適宜居的生活環境。另外，皇翔建設近年積極參與公辦都更案及捷運聯合開發案，並導入綠能建築及智慧建築理念，落實永續發展目標。
第一銀行持續作為各產業最堅實的金融後盾，積極拓展聯貸市場版圖，2025 年上半年市場主辦實績名列前茅，穩居市場領導地位，且推動 ESG（環境、社會、公司治理）成果更備受各界肯定，母公司第一金控第八度入選為 S&P Global 永續年鑑成員，並連續 7 年入選道瓊永續指數 (DJSI) 最高等級「世界指數」成分股。
