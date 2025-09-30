智寶轉投資JPU與沙國簽署MOU 拓展中東遊戲開發市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-30 18:14

動漫遊戲 (ACG) IP 公司智寶 (7824-TW) 宣布，轉投資日本遊戲企劃開發製作公司 JP UNIVERSE(JPU) 正式與沙烏地阿拉伯投資部 (Ministry of Investment Saudi Arabiam, MISA) 長期合作，共同簽署原創遊戲開發製作的策略合作協議(MOU)。

智寶轉投資JP UNIVERSE與沙烏地阿拉伯投資部，於大阪關西世博會簽署策略合作協議。(圖：智寶提供)

JP UNIVERSE 也宣布將於利雅德成立在地遊戲開發製作工作室「SA GAMES Inc.」，並以此為中心，展開融入沙烏地阿拉伯文化並橫跨亞洲遊戲化關係的原創 IP 遊戲開發計畫，打造具備跨文化吸引力的次世代遊戲內容，做為推動沙烏地「願景 2030」娛樂產業升級的重要據點。

JP UNIVERSE 主力開發新型線上 RPG 及其他全球型 IP 大型遊戲專案的開發製作，已累積多項國際專案合作基礎，致力於建構玩家能沉浸式參與體驗的新型遊戲世界，JP UNIVERSE 與 MISA 將攜手推動沙烏地阿拉伯成為中東及北非地區 (MENA) 以及全球的遊戲開發重鎮，進一步發展 3A 級遊戲開發、在地人才培育與產業聚落發展。

JP UNIVERSE 與 MISA 的 MOU 簽署儀式於 2025 年世界博覽會的「日 ‧ 沙烏地 EXPO 投資論壇」舉行由智寶集團總經理許利瑋，以及曾主導《Final Fantasy XV》製作的遊戲製作人、JP UNIVERSE 創辦人田畑端、日本經濟產業省副大臣古賀友一郎、沙烏地阿拉伯投資部長 H.E. Khalid Al-Falih、沙烏地阿拉伯投資副部長 Abdullah Ali Aldubaikhi 共同見證。