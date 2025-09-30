search icon



智寶轉投資JPU與沙國簽署MOU 拓展中東遊戲開發市場

鉅亨網記者彭昱文 台北


動漫遊戲 (ACG) IP 公司智寶 (7824-TW) 宣布，轉投資日本遊戲企劃開發製作公司 JP UNIVERSE(JPU) 正式與沙烏地阿拉伯投資部 (Ministry of Investment Saudi Arabiam, MISA) 長期合作，共同簽署原創遊戲開發製作的策略合作協議(MOU)。

cover image of news article
智寶轉投資JP UNIVERSE與沙烏地阿拉伯投資部，於大阪關西世博會簽署策略合作協議。(圖：智寶提供)

JP UNIVERSE 也宣布將於利雅德成立在地遊戲開發製作工作室「SA GAMES Inc.」，並以此為中心，展開融入沙烏地阿拉伯文化並橫跨亞洲遊戲化關係的原創 IP 遊戲開發計畫，打造具備跨文化吸引力的次世代遊戲內容，做為推動沙烏地「願景 2030」娛樂產業升級的重要據點。


JP UNIVERSE 主力開發新型線上 RPG 及其他全球型 IP 大型遊戲專案的開發製作，已累積多項國際專案合作基礎，致力於建構玩家能沉浸式參與體驗的新型遊戲世界，JP UNIVERSE 與 MISA 將攜手推動沙烏地阿拉伯成為中東及北非地區 (MENA) 以及全球的遊戲開發重鎮，進一步發展 3A 級遊戲開發、在地人才培育與產業聚落發展。

JP UNIVERSE 與 MISA 的 MOU 簽署儀式於 2025 年世界博覽會的「日 ‧ 沙烏地 EXPO 投資論壇」舉行由智寶集團總經理許利瑋，以及曾主導《Final Fantasy XV》製作的遊戲製作人、JP UNIVERSE 創辦人田畑端、日本經濟產業省副大臣古賀友一郎、沙烏地阿拉伯投資部長 H.E. Khalid Al-Falih、沙烏地阿拉伯投資副部長 Abdullah Ali Aldubaikhi 共同見證。

智寶總經理許利瑋表示，智寶作為 JP UNIVERSE 的股東，對於此次與 MISA 簽署 MOU 感到與有榮焉，不僅象徵 JP UNIVERSE 正式切入 MENA 市場，更為智寶在全球 ACG 產業鏈佈局開創新的里程碑，期待未來台灣－日本－沙烏地阿拉伯之間能夠展開更多遊戲、娛樂內容上的深度合作，持續放大國際影響力。

智寶遊戲沙烏地阿拉伯中東

