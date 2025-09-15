智寶9/18每股40元登興櫃 下半年營運爆發全年估轉盈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-15 20:05

台灣首家動漫遊戲 (ACG) IP 商智寶 (7824-TW) 預計將於 9 月 18 日以每股 40 元登錄興櫃交易，董事長鄧橋表示，下半年起進入產業旺季，加上多個 IP 布局陸續發酵，營運可望明顯升溫，將扭轉上半年虧損，全年也將轉盈。

智寶經營團隊。(鉅亨網記者彭昱文攝)

鄧橋表示，智寶的核心優勢在於直接參與日本的製作委員會，站在產業鏈的源頭，掌握 IP 開發的關鍵資源與技術，並取得 IP 的全權利，不僅掌握自有 IP 於全球市場的完整權利範圍，同時能直接主導 IP 的商業化策略。

鄧橋指出，目前智寶已成功打造多款自有 IP 作品，涵蓋遊戲、漫畫、動畫，亦積極擴增代理 IP 數，目前已累積逾百個動漫遊戲 IP 權利，並可衍生應用至下游的周邊商品、活動展覽等粉絲體驗經濟。

在國際策略上，智寶著重於日本、北美與亞洲市場的發展，整合上游、中游、下游產業跨國長期戰略聯盟夥伴，包括集英社、SQUARE ENIX、東映等 IP 龍頭企業，以及與 TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili 等國際播映平台的長期合作關係。

鄧橋看好，隨著下半年 IP 即將問市推出，將帶來豐厚的 IP 權利金收入，下半年營運規模有機會延續倍數成長，並將擺脫虧損、全年可望轉盈；智寶上半營收 1.23 億元、年增 504%，毛利金額達 2220.6 萬元。

智寶近期主要動能包括與宇峻奧汀共同取得 SQUARE ENIX《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版代理權，即將啟動上線營運；國際級自有 IP 開發則有《妖怪旅館營業中》第二季、《貴族轉生》電視動畫，將自第四季起陸續開播。

此外，智寶與日本遊戲公司 Dragami Games 締結合作夥伴關係，取得全球人氣殭屍動作遊戲 IP《LOLLIPOP CHAINSAW 電鋸甜心》的遊戲及動畫開發權，進一步擴大在遊戲及跨界 IP 領域的影響力。