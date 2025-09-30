鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-30 20:27

‌



金管會今 (30) 日公布，今年截至 7 月底，壽險業外幣保險商品新契約保費收入折合新台幣 2381.93 億元，較去年同期大幅成長 41%，主因去年基期較低。值得注意的是，外幣保單在整體新契約保費收入中的占比為 40.81%，較去年同期 38.04% 上升，主因投資型美元保單擺脫低迷，今年買氣明顯轉佳，不過，保險局官員表示，雖今年銷售持穩，後續仍要觀察利率、匯率變化與保險公司銷售策略。

投資型美元保單買氣增溫 前7月外幣保單FYP占比升至4成。(鉅亨網資料照)

觀察近六年同期外幣保單占比，分別為 2019 年 40.09%、2020 年 54.01%、2021 年 56.70%、2022 年 58.10%、2023 年 39.30%、2024 年 38.04%，今年前 7 月回升至 4 成以上，來到 40.81%，也是近 3 年來最高。

‌



就美元保單來看，新契約保費收入約 74.66 億美元，較去年同期成長 46%。其中，傳統型約 63.99 億美元，年增 44%，占比 86%；投資型約 10.67 億美元，年增 57%，占比 14%。

保險局副局長蔡火炎分析，投資型美元保單銷售增加，主要受部分壽險公司與銀行通路推出新商品帶動，且投資人對金融市場前景轉趨樂觀；傳統型美元保單同步成長，主要受利變型及分紅型保單吸引，但 7 月銷售較 6 月略減，可能因 6 月推出新商品的推廣效應較高所致。

澳幣保單方面，新契約保費收入約 1.82 億澳元，較去年同期減少 20%。其中，傳統型約 1.07 億澳元，年增 20%，占比 59%；投資型約 0.75 億澳元，年減 46%，占比 41%。

至於人民幣保單，新契約保費收入約 1.02 億人民幣，較去年同期成長 70%。其中，傳統型約 0.28 億人民幣，年增 115%，占比 27%；投資型約 0.74 億人民幣，年增 57%，占比 73%。

蔡火炎說，雖然外幣保單占比略高於前兩年，但整體仍維持相對持平，未來外幣保單銷售將受到利率、匯率變化及保險公司銷售策略的調整，要持續觀察。