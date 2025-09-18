台灣首家ACG IP業者智寶登錄興櫃 大漲136%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-18 13:22

台灣首家動漫遊戲 (ACG)IP 業者智寶 (7824-TW) 今 (18) 日以每股 40 元登錄興櫃、開盤價 47.5 元，盤中最高衝上 94.7 元，大漲 136%；智寶下半年營收可望延續倍增態勢、轉虧為盈，也將帶動全年獲利。

台灣首家ACG IP業者智寶登錄興櫃。(鉅亨網資料照)

智寶兩大主要業務 IP 製片、IP 授權營收規模穩健，近 3 年營收平均 1.5 億元，今年上半年營收達 1.23 億元、年增 504%，且本業營業毛利已轉正、達 2220.6 萬元，隨著多個 IP 布局陸續發酵，下半年營收規模倍數成長可期。

目前智寶已累積逾百個動漫遊戲 IP 權利，包括《軒轅劍 - 蒼之曜》、《幻想三國誌 - 天元靈心記》、《金肉人》、《WITCH WATCH 魔女守護者》等知名動畫，以及《閃之軌跡 - 北方戰役》、《卡娜赫拉手遊》、《東方幻想 ECLIPSE》等遊戲 IP。