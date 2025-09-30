search icon



AI算力大戰點燃電力荒！能源ETF績效跑贏大盤 今年來最高漲幅近3成

鉅亨網記者張韶雯 台北


AI 技術革命引爆的算力競賽，正掀起一場驚人的能源消耗戰，市場資金焦點也悄然從 AI 晶片，轉向更為基礎的電力供應與能源建設。法人指出，這波由 AI 帶動的剛性電力需求，正推升能源主題的投資價值，觀察台股掛牌的海外能源 ETF，今年以來績效全面擊敗大盤，其中「FT 潔淨能源 (00899-TW)」以近 3 成的強勁漲幅，成為這一波焦點。

cover image of news article
AI算力大戰點燃電力荒！能源ETF績效跑贏大盤 今年來最高漲幅近3成。（圖: shutterstock)

根據 CMoney 統計至 9 月 26 日的數據，加權指數今年以來漲幅為 11.05%，但多檔能源主題 ETF 表現顯著更為強勢。其中，00899 FT 潔淨能源今年來報酬率高達 26.22%，近三個月漲幅 25.23%，近一個月也繳出 6.87% 的正報酬，展現剽悍的成長動能。


其他如富邦 ESG 綠色電力 (00920-TW) 今年來報酬率也達 21.25%，近三個月更大漲 27.46%；而中信電池及儲能 (0090-TW) 短線爆發力驚人，近三個月漲幅達 47.29%，凸顯市場對儲能技術的高度期待。

00899 ETF 基金經理人洪慧珊分析，AI 所引發的龐大電力需求，已是不可逆的「剛性需求」，這使得潔淨能源的發展不再單純依賴各國政策補貼或 ESG 倡議，而是由真實的市場需求強力拉動。

洪慧珊強調，能源基礎建設的投資邏輯，正發生從「政策驅動」轉變為「需求驅動」的結構性轉變，這也是推動潔淨能源 ETF 股價表現如此強勢的根本原因。

市場研究預估，到了 2030 年，全球電力需求將較目前翻倍成長，能源自主權的重要性已提升至國安層級。包括美國、中國、英國等科技強國，皆已紛紛加碼投資能源基建，為潔淨能源產業鏈創造了龐大的長期成長空間。

洪慧珊，建議投資人可採取逢低分批的策略，長期佈局，掌握這波由 AI 引爆的能源商機。

表：4 檔海外能源相關 ETF 近期績效

 

股票名稱

今年以來報酬率

近三個月績效

近 1 個月績效

00899

FT 潔淨能源

26.22%

25.23%

6.87%

00920

富邦 ESG 綠色電力

21.25%

27.46%

5.02%

00902

中信電池及儲能

19.50%

47.29%

16.21%

009805

新光美國電力基建

-

15.78%

2.08%

台灣加權指數

11.05%

13.73%

5.25%

資料來源：CMoney 資料日期：9/26

AI算力能源富蘭克林華美投信

