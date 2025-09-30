AI算力大戰點燃電力荒！能源ETF績效跑贏大盤 今年來最高漲幅近3成
AI 技術革命引爆的算力競賽，正掀起一場驚人的能源消耗戰，市場資金焦點也悄然從 AI 晶片，轉向更為基礎的電力供應與能源建設。法人指出，這波由 AI 帶動的剛性電力需求，正推升能源主題的投資價值，觀察台股掛牌的海外能源 ETF，今年以來績效全面擊敗大盤，其中「FT 潔淨能源 (00899-TW)」以近 3 成的強勁漲幅，成為這一波焦點。
根據 CMoney 統計至 9 月 26 日的數據，加權指數今年以來漲幅為 11.05%，但多檔能源主題 ETF 表現顯著更為強勢。其中，00899 FT 潔淨能源今年來報酬率高達 26.22%，近三個月漲幅 25.23%，近一個月也繳出 6.87% 的正報酬，展現剽悍的成長動能。
其他如富邦 ESG 綠色電力 (00920-TW) 今年來報酬率也達 21.25%，近三個月更大漲 27.46%；而中信電池及儲能 (0090-TW) 短線爆發力驚人，近三個月漲幅達 47.29%，凸顯市場對儲能技術的高度期待。
00899 ETF 基金經理人洪慧珊分析，AI 所引發的龐大電力需求，已是不可逆的「剛性需求」，這使得潔淨能源的發展不再單純依賴各國政策補貼或 ESG 倡議，而是由真實的市場需求強力拉動。
洪慧珊強調，能源基礎建設的投資邏輯，正發生從「政策驅動」轉變為「需求驅動」的結構性轉變，這也是推動潔淨能源 ETF 股價表現如此強勢的根本原因。
市場研究預估，到了 2030 年，全球電力需求將較目前翻倍成長，能源自主權的重要性已提升至國安層級。包括美國、中國、英國等科技強國，皆已紛紛加碼投資能源基建，為潔淨能源產業鏈創造了龐大的長期成長空間。
洪慧珊，建議投資人可採取逢低分批的策略，長期佈局，掌握這波由 AI 引爆的能源商機。
表：4 檔海外能源相關 ETF 近期績效
|
|
股票名稱
|
今年以來報酬率
|
近三個月績效
|
近 1 個月績效
|
00899
|
FT 潔淨能源
|
26.22%
|
25.23%
|
6.87%
|
00920
|
富邦 ESG 綠色電力
|
21.25%
|
27.46%
|
5.02%
|
00902
|
中信電池及儲能
|
19.50%
|
47.29%
|
16.21%
|
009805
|
新光美國電力基建
|
-
|
15.78%
|
2.08%
|
台灣加權指數
|
11.05%
|
13.73%
|
5.25%
資料來源：CMoney 資料日期：9/26
