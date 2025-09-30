【Joe’s華爾街脈動】美國政府關門在即，美股逆勢小幅上升
Joe Lu
市場焦點轉向關鍵勞動市場數據，以尋找經濟降溫跡象，華府政治僵局則構成短期風險
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 29 日 美東時間
摘要
- 在股市上漲後，投資者的焦點固定在即將公布的勞動數據和美國政府可能關門的議題上。
- 在廣泛的市場走勢中，非必需消費品與科技類股表現領先。
- 美國公債殖利率下滑。在投資者為新的經濟數據進行部位調整之際，10 年期公債殖利率收在 4.14%。
- 本週的職位空缺與勞工流動調查 (JOLTS) 及非農就業報告，對於確認美國勞動市場是否正有序降溫至關重要。
- 由於預算協商未見進展，美國政府自 10 月 1 日起關門的可能性極高。
市場動態顯示，投資者正審慎地接受經濟軟著陸的論述。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
