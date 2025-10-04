【Joe’s華爾街脈動】無視政治紛擾，AI趨勢力推股市創新高
台股加權指數 (TAIEX) 再創歷史新高，美股無視關門風險、聚焦聯準會寬鬆在即
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 3 日 美東時間
摘要
- 全球股市上漲，主因貨幣政策預期壓過了美國的政治失能。
- 美股指數創下歷史新高，台股加權指數 (TAIEX) 隨之跟進，科技與人工智慧 (AI) 概念股展現明確的市場領導地位。
- 市場對聯準會短期內降息的預期升溫，目前機率高達 95%，此預期正支撐著風險性資產的市場情緒。
- 美國政府關門導致就業報告延遲發布，製造了資訊真空，與此同時，近期的 ISM 服務業數據則預示經濟正在放緩。
- 美國政府關門仍是頭條新聞風險，但投資者正忽視此事件，這與先前歷次關門對市場持久影響極小的模式一致。
市場的主流論述顯示，長期的科技順風壓倒了週期性與政治性的逆風。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
