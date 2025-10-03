search icon



【Joe’s華爾街脈動】人工智慧(AI)概念股創紀錄，債券市場卻發出警訊

Joe Lu


美國政府關門延遲關鍵數據，台股加權指數 (TAIEX) 在資訊真空中測試歷史高點

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】人工智慧(AI)概念股創紀錄，債券市場卻發出警訊 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 2 日 美東時間


摘要
  • 人工智慧 (AI) 驅動的股票正創下新高，然而，下跌的公債殖利率則預示著對經濟的謹慎態度。
  • 美國指數在科技股帶領下創下紀錄，但市場整體的參與度狹隘。台股加權指數 (TAIEX) 在高峰附近出現技術性力竭的跡象。
  • 投資者尋求避險，美國公債殖利率因而下滑，這預示著風險偏好並不如頭條股價指數所顯示的那麼強勁。
  • 美國政府關門現正導致關鍵的勞動市場報告延遲發布，使投資者在聯準會決策前，缺乏評估經濟健康狀況的關鍵數據點。
  • 華府持續的政治僵局是不確定性的主要驅動因素。美台之間關於半導體供應鏈的討論，則為本地市場引入了特定的風險因子。

市場正由兩種截然不同的論述所定義。美股大盤指數正處於歷史高點，(全文未完)

（全文未完）

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

