〈美股盤後〉非農數據延遲公布 美股盤中強勢登頂後回落 周線收紅

儘管美國政府關門已進入第三天，市場普遍預期影響有限，人工智慧投資題材仍支撐股市氣氛，美股主指週五 (3 日) 盤中締造新高，尾盤有所回落，但全週仍繳出不俗表現。國際油價因川普警告哈瑪斯必須接受其加薩停火計畫而攀升。

非農數據延遲公布 美股盤中強勢登頂後回落 周線收紅 (圖：REUTERS/TPG)

標普收盤幾乎持平，那指下跌 0.28%，道瓊逆勢走強，上漲 238.56 點。儘管如此，美股本週成績不錯。標普與道瓊分別週漲約 1.1%，那斯達克上升 1.3%。

美國政府關門持續，導致經濟數據發布中斷，勞工部暫停工作使 9 月非農就業報告延遲公布。市場分析，這一狀況減少了聯準會在決策時可參考的數據來源。

聯準會內部對降息幅度出現分歧。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比呼籲謹慎行事，理事米蘭則呼籲今年應再降息 5 碼，並在下次會議上進行一次更大幅度降息。。儘管如此，市場仍押注 10 月將再度降息 1 碼。

美股週五 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 238.56 點，或 0.51%，收 46,758.28 點。

那斯達克指數下跌 63.545 點，或 0.28%，收 22,780.506 點。

S&P 500 指數上漲 0.44 點，或 0.01%，收 6,715.79 點。

費城半導體指數下跌 42.64 點，或 0.64%，收 6,583.74 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 89.80 點，或 0.55%，收 16,117.87 點。

標普 11 大板塊表現分化，公用事業與醫療保健領漲，資訊科技、通訊服務與非必需消費品拖累大盤動能。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 2.27%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.30%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.42%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.63% ；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.14%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 升近 1.5% 至每股 292.19 美元，換算價為 1774.18 元，折溢價為 26.73%。

加拿大研究機構 TechInsights 拆解顯示，華為最頂級的昇騰人工智慧 (AI) 處理器仍含台積電、三星與 SK 海力士的元件，凸顯中國在 AI 半導體上依賴外國供應。

蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.35% 至每股 258.02 美元，週漲幅為 1.37%。Jefferies 分析師 Edison Lee 將該股評級自「持有」下調至「表現不佳」，並指出當前股價反映出市場對 iPhone 前景的期待過於樂觀。

貝萊德 (BLK-US) 收低 0.24% 至每股 1,160.69 美元。貝萊德 旗下基礎建設投資平台 Global Infrastructure Partners(GIP) 已進入與 Aligned Data Centers 的最終收購談判階段。這項交易估值約 400 億美元，被視為資料中心產業歷來最具代表性的重大資本運作之一，有望進一步鞏固 BlackRock 在資料中心基礎設施領域的資本霸主地位。

輝達 (NVDA-US) 下滑 0.67% 至每股 187.62 美元，週線收紅 3.96%。輝達與富士通宣布合作，計劃在 2030 年前於日本打造 AI 基礎設施，涵蓋醫療、製造、環境及次世代運算領域。黃仁勳表示 AI 革命已啟動，日本具備引領全球 AI 與機器人發展的實力。

應用材料 (AMAT-US) 重摔 2.71% 至每股 217.53 美元，週漲 5.40%。美中晶片供應鏈管制壓力加劇，應用材料警告，因川普政府新規擴大出口限制，2026 財年營收恐減少約 6 億美元。

華爾街分析

分析師警告市場估值偏高。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 指出，科技與 AI 板塊出現類似 90 年代末期的過熱跡象，加上投資人對政府關門的風險顯得過於自滿，恐埋下隱憂。

富國銀行投資研究院策略師 Jennifer Timmerman 表示，疲弱的數據強化了聯準會在 10 月會議降息的正當性，並指出 10 年期美債殖利率維持在 4.11% 的低檔，有助支撐標普 500 再創新高。