鴻海9月營收8371億元寫最強單月 Q3同創新高Q4估續強
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收 8371 億元，創歷史單月新高，月增 38%、年增 14.2%，第三季營收 2.05 兆元、單季最佳，季增 14.5%、年增 11%，；前三季營收來到 4.72 兆元，則為同期最佳，年增 16.3%。
鴻海表示，9 月、第三季營收優於預期，第四季 AI 機櫃出貨持續放量，ICT 產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長；鴻海 9 月營收以美元計價月增約 29%，年增約 16.1%；第三季美元營收季增約 19%、年增約 18.3%；前三季美元營收年增約 18.3%。
9 月四大產品類別與上月相比，鴻海說明，消費智能產品受惠新品發布強勁成長，也帶動元件及其他產品顯著成長，雲端網路產品因 AI 機櫃出貨量逐月提升而顯著成長，目前持續努力追趕客戶需求，電腦終端產品則約略持平。
與去年同期相比，雲端網路產品受惠 AI 機櫃拉貨動能強勁成長、元件及其他產品也因主要業務相關零組件拉貨需求而強勁年增，消費智能產品拉貨動能雖然優於去年，但受到匯率影響，因此約略持平去年同期，電腦終端也呈現持平。
第三季相較去年同期，雲端網路產品強勁成長、元件及其他產品顯著成長，電腦終端、消費智能產品略為衰退；前三季來看，雲端網路、元件及其他產品強勁成長，電腦終端產品顯著成長、消費智能產品表現約略持平。
