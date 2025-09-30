美國、瑞士達共識：反對惡意操縱匯率 允許穩定市場干預

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-30 05:59

綜合外媒周一 (29 日) 報導，瑞士與美國發布罕見聲明，承諾不會為競爭目的操縱匯率，但認同干預是應對市場失序波動的有效工具，市場視此為瑞士央行 (SNB) 未來干預的「綠燈」。

今年以來，瑞郎因貿易戰避險需求大漲 12%，加上 39% 關稅威脅，通膨一度跌至負值。

瑞士央行與美國財政部周一發布聲明，正式統一雙方對外匯事務的看法，承諾不會「為競爭目的操控匯率」，但承認市場干預是應對匯率失序波動的有效工具。

三菱日聯金融集團匯率策略師 Lee Hardman 解讀：「這是美國承認 SNB 的干預權利，若他們未來選擇再次干預，這可視為綠燈。」

瑞郎今年暴漲壓低通膨

瑞士今年 6 月被美國財政部列入匯率觀察名單，川普首任期間的 2020 年更曾被列為匯率操縱國。

今年瑞郎因投資人規避川普貿易戰而大幅走強，美元兌瑞郎下跌 12% 至 0.80 以下，創 2015 年來新低。瑞郎升值加上美國 8 月對瑞士手錶、起司等關鍵出口品課徵 39% 關稅，讓瑞士今年稍早一度跌至負值的通膨進一步偏離 SNB 目標。

降低負利率風險

EFG 首席經濟學家 Stefan Gerlach 指出，與華府緊張關係緩和，降低 SNB 若需再次壓低瑞郎時遭遇政治反彈的風險，也減少央行需要將利率降至負值的壓力。

SNB 上周決議維持利率不變時指出，通膨已從 5 月的 - 0.1% 回升至 8 月的 0.2%。交易員已削減了對負利率押注，使得目前市場認為降至負利率的機率約四分之一。

確認現行做法

這份文件是雙方自 2022 年以來持續對話的成果。聲明指出，美國與瑞士重申已根據國際貨幣基金協定承諾，避免操縱匯率或國際貨幣體系，以防止獲取不公平競爭優勢。

瑞士央行強調，其貨幣政策將持續以維持適當貨幣條件來保障物價穩定為導向，不會為競爭目的操控匯率。