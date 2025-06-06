台灣續列匯率操縱國觀察名單 央行：美有建議我方外匯干預應有限度

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-06 12:19

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美國財政部公布半年度匯率政策報告 (檢視期間為 113 年全年)，台灣續遭列為匯率操縱國觀察名單，中央銀行今 (6) 日對此事說明，與美國財政部溝通管道順暢，且美國並未要求新台幣升值，但有建議我國央行「進行外匯干預應有限度」。

台灣續遭列為美國的匯率操縱國觀察名單。

此次美國未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟觀察名單續列入中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、南韓和台灣，並新增瑞士和愛爾蘭。

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央行說明，台灣被續列為觀察名單，主要是因去年台灣對美國商品及服務貿易順差達 740 億美元、台灣經常帳順差對 GDP 比率為 14.2%，而央行淨賣匯約 160 億美元 (GDP 的 - 2.1%)，由於僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，被列為觀察名單。

央行也提到，本次美方報告續向我方建議，(1) 密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險；(2) 央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。