台灣續列匯率操縱國觀察名單 央行：美有建議我方外匯干預應有限度
鉅亨網記者王莞甯 台北
美國財政部公布半年度匯率政策報告 (檢視期間為 113 年全年)，台灣續遭列為匯率操縱國觀察名單，中央銀行今 (6) 日對此事說明，與美國財政部溝通管道順暢，且美國並未要求新台幣升值，但有建議我國央行「進行外匯干預應有限度」。
此次美國未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟觀察名單續列入中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、南韓和台灣，並新增瑞士和愛爾蘭。
央行說明，台灣被續列為觀察名單，主要是因去年台灣對美國商品及服務貿易順差達 740 億美元、台灣經常帳順差對 GDP 比率為 14.2%，而央行淨賣匯約 160 億美元 (GDP 的 - 2.1%)，由於僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，被列為觀察名單。
央行也提到，本次美方報告續向我方建議，(1) 密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險；(2) 央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。
央行重申，4 月 2 日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值，長期以來與其溝通管道順暢，上述美方相關建議實與央行經營目標和匯率政策一致，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。
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