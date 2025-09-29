DeepSeek發布實驗性新模型 並推API價格砍半搶市

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-29 23:25

‌



綜合外媒周一 (29 日) 報導，中國 AI 新創公司 DeepSeek 發布實驗性新模型 V3.2-Exp，新模型採用創新的「稀疏注意力」機制，可降低運算成本並提升長文本處理能力，同時 API 價格調降超過 50%。

DeepSeek推出實驗性新模型V3.2-Exp，採用創新的稀疏注意力機制。(圖:Shutterstock)

V3.2-Exp 模型採用 DeepSeek 稀疏注意力 (DeepSeek Sparse Attention, DSA) 機制，該公司表示這項技術能削減運算成本，並提升某些類型的模型效能。

‌



DeepSeek 周一在社群平台 X 上發文表示，正將 API 價格調降「超過 50%」。該公司指出，新版本旨在展現其在提升長文本序列處理效率方面的研究成果。

DeepSeek 在社群平台發文介紹最新的實驗模型。（圖: DeepSeek 的 X 帳號）

儘管 DeepSeek 的次世代架構不太可能像 1 月份的前幾代版本那樣撼動市場，但若能重現 R1 和 V3 的成功，仍可能對阿里巴巴 (BABA-US) 旗下通義千問等國內競爭對手，以及 OpenAI 等美國同業構成重大壓力。

華為晶片支援新模型

華為周一也宣布，旗下產品將支援 DeepSeek 的最新模型更新。

DeepSeek 已表示，其最新版本模型支援 FP8(浮點數 8 位元) 架構，同時正在開發對 BF16 的支援。理論上，FP8 能節省記憶體並加快運算速度。

AI 模型需要處理數百萬個數字，使用 FP8 和 BF16 等較小格式可在速度和準確度之間取得平衡，讓大型模型更容易在有限硬體上運行。雖然 FP8 精確度不高，但被認為適用於許多 AI 任務。BF16(腦浮點數 16 位元) 則被視為在訓練 AI 模型時更為精確。

加入中國 AI 價格戰

DeepSeek 表示正在調降軟體工具價格，加入其他中國新創公司削價搶市的行列。