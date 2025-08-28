全球AI百強榜發布！ChatGPT穩坐第一 DeepSeek第三
a16z 最新一期「Top 100 消費級 GenAI 應用榜單」出爐！
本期榜單傳遞出一個核心訊息：AI 產品競爭的生態格局日趨穩定！
在通用大語言模型助手的激烈競爭中，ChatGPT 仍保持領先，但 Google、Grok 和 Meta(META-US) 正在縮小差距。
Google 旗下通用大語言模型助手 Gemini 位居第二，網站訪問量約為 ChatGPT 的 12%。
在網頁排行榜，本次榜單中有五家中國公司躋身全球前 20 名。
DeepSeek 全球排名第三、夸克 Quark 全球排名第九、豆包 Doubao 排名全球第十二名、月之暗面 Kimi 排名全球第十七名、通義千問 Qwen3 全球排名第二十名。
此外，可靈 KlingAI 上榜全球排名第三十三名，海螺 AI 排名 45。
行動應用榜單的排名有較大變化。
豆包拿下全球第四名，百度 (BIDU-US) (09888-HK) AI 搜索全球第七名，DeepSeek 全球第八名，美圖全球第九名。
以上都是中國網友熟悉的產品，有中文網站，a16z 統計這些產品超過 75% 的流量來自中國。
值得一提的是，中國的影音模型比海外產品更具優勢——因為中國有更多研究人員專注影音領域。
照片和影片類別的集中度尤其高，僅美圖一家就佔了幾個名次：Photo&VideoEditor、BeautyPlus、BeautyCam、Wink 和 Airbrush。
字節跳動也是一個重要參與者，旗下產品包括豆包和 Cici（通用大語言模型助手）、Gauth（教育科技）和 Hypic（照片 / 影片編輯）。
