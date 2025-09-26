鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-26 15:40

隨著 10 月 1 日的最後期限逼近，除非國會民主、共和兩黨能及時達成協議，美國聯邦政府再度面臨停擺危機。儘管投資者過去通常對政府關門的消息反應平淡，但此次情況出現了重大差異：白宮史無前例地威脅將對聯邦僱員進行大規模裁員，而非僅僅是無薪休假，這為金融市場帶來了新的不確定性。

美國政府停擺若引發大規模裁員 將對美股造成多大衝擊？(圖:shutterstock)

根據白宮行政管理與預算局發布的備忘錄，若停擺發生，各聯邦機構需為部分僱員制定「強制裁員計畫」。受影響的對象包括那些在缺乏當前資金或外部資金來源的計畫中工作的員工，以及從事「不符合總統優先事項」的項目的工作人員。

這一做法與過往的處理方式大相逕庭。在以往的政府停擺事件中，非核心的聯邦員工通常會被安排放無薪假，並在政府恢復運作、撥款法案通過後，返回崗位並領取補發的薪資。這次直接裁員的威脅，代表了情勢的重大轉變。

從歷史數據來看，政府停擺對股債市的影響相當有限。Truist 諮詢服務公司的首席市場策略師 Keith Lerner 在研究過去 20 次政府停擺事件後發現，在政府關門期間，標普 500 指數的平均波動幾乎為零，並且在政府重新開門後往往會上漲。美債殖利率則呈現相似模式，在停擺期間溫和上升，之後則通常會回落。

即使是停擺持續較久，也未必會引發更劇烈的市場反應。例如，2018 年底，在川普的第一個任期內，政府曾因與民主黨的協商而停擺超過 30 天，但這並未阻止標普 500 指數在當時從年底的拋售潮中反彈，漲幅超過 10%。

CFRA 的首席投資策略師 Sam Stovall 指出，要找到政府停擺 10 天以上且標普 500 指數跌幅超過 1% 的案例，必須追溯到 1970 年代。

然而，此次停擺仍有幾個因素可能使前景複雜化。Jefferies 的分析團隊警告，由於川普此次拒絕與民主黨進行談判，停擺可能會持續更長時間。此外，如果政府在 10 月真的關門，這將是美國史上第五次影響所有聯邦機構的「全面停擺」，而非過去常見的、僅有部分機構受影響的「部分停擺」。

一場長期的全面停擺可能帶來連鎖反應，包括延遲支付聯邦承包商的款項、拖慢監管審批流程，並打擊消費者與企業的信心。

民主黨致力推動的《平價醫療法案》補貼若未能延長，可能導致部分美國民眾的保險費上漲，進而衝擊非必需消費品和醫療保健類股。更添不確定性的是，聯邦機構此次並未在停擺前提交更新的應急計畫。

儘管存在裁員威脅，部分分析師仍持相對樂觀的態度。Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 認為，除非停擺持續很長時間，否則其整體影響可能有限。

他指出，聯邦就業人數今年以來一直在下降，而投資者大多對此視而不見。此外，美國經濟在 2025 年展現了驚人的韌性。最新的經濟數據顯示，第二季 GDP 增速上修至 3.8%，亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 模型更預測第三季經濟成長率將達到 3.3%，這表明經濟活動依然強勁。

在停擺期間，部分核心服務將不受影響。例如，社會安全金和聯邦醫療保險的支付將會繼續，而由自身資金運營的郵政服務也會照常運作。美軍部隊以及海關與邊境保護局的人員也將繼續留守崗位。