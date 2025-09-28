鉅亨網新聞中心 2025-09-28 18:00

美國總統川普上周四 (25 日) 簽署行政命令，公佈 TikTok 美國業務新方案，各方將聯合在美國新設合資公司，負責當地資料安全與內容審核，字節跳動在該合資公司持股比例不超過 20%。

成功闖關白宮 接下來TikTok在美國真的安全了？（圖：Shutterstock）

川普稱此方案符合美國法律，確保 TikTok 繼續營運，副總統范斯則補充稱新設合資公司估值約 140 億美元，組成尚未公佈，但白宮消息指出將包括「四到五家世界級投資者」，甲骨文被認為「扮演重要角色」，戴爾科技創辦人、傳媒大亨梅鐸等人也將參與。

儘管川普強調演算法不會偏袒 MAGA 內容，將公平對待多元觀點，但中國政府尚未宣布最終簽署協議。

值得注意的是，字節跳動全資控股的美國公司有可能繼續負責廣告、電商等商業營運，這些是 TikTok 美國區主要收入來源，但演算法被美國投資者掌控後，商業化進程與組織架構或將面臨更大挑戰。

先前，受美國資料安全框架 (USDF) 限制，TikTok 美國區營運團隊取得使用者行為資料的效率已嚴重落後，原先需要一日產生的資料報告，現在要一星期且殘缺不全，此次演算法控制權轉移，可能進一步加劇此問題。

事實上，TikTok 美國區商業化表現本就疲軟，2024 年全球 TikTok Shop 總 GMV 約 450 億美元中，東南亞貢獻 340 億美元，近乎翻倍成長，美國區僅 85 億美元，遠低於目標 155 億。受此拖累，2025 年全球 GMV 目標從 950 億下調至 870 億，美國區目標也從 250 億降至 180 億。

組織架構方面，中美管理理念衝突、法案不確定性及持續裁員，早已令員工不安，部分核心人員已跳槽至亞馬遜、Google 等較穩定平台。

今年初，TikTok 美國區已進行「大手術」，電商負責人換中方背景，中高層以中方為主導。

面對此次行政令，TikTok 美國區內部人士與商家反應平淡。有商家直言：「已經麻木了，不管誰當老闆，我們照常工作。」