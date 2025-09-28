阿聯總統會見OpenAI執行長奧特曼！加速AI投資與合作
鉅亨網編譯莊閔棻
阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德 · 本 · 扎耶德 · 阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）週六（27 日）在阿布達比會見了 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）。阿聯已斥資數十億美元，力爭成為人工智慧（AI）領域的全球領導者。
《路透》引述阿聯《國家通訊社》報導指出，穆罕默德 · 本 · 扎耶德與奧特曼的會談，主要聚焦於加強 OpenAI 與阿聯相關單位之間的合作，特別是在 AI 研究及其實際應用領域的發展。
《國家通訊社》補充說：「這項合作符合阿聯建立整合型 AI 生態系統的願景，支持國家的發展計畫，並推動建設知識型經濟。」
作為主要石油出口國的阿聯，正興建全球最大的 AI 數據中心之一，並推出新的阿拉伯語 AI 模型，以加速本國 AI 技術的落地應用。
阿聯也希望利用與美國的密切關係，取得先進的 AI 技術。
今年五月，阿聯與美國簽署協議，在美國之外建設全球最大的 AI 校區之一。該協議是在美國總統川普訪問阿布達比期間宣布的。
