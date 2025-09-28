鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-28 10:00

國際信評機構穆迪近日發布最新報告示警，由穩定幣驅動的「加密化」浪潮正對新興市場貨幣主權與金融穩定構成日益嚴峻挑戰。

「去央行化」危機逼近！ 穆迪：穩定幣「加密化」浪潮正撕裂新興市場貨幣主權（圖：Shutterstock）

穆迪特別強調，若個人將銀行存款轉向穩定幣或加密錢包，銀行系統恐面臨存款流失，不僅影響流動性，更可能動搖整體金融穩定。

數據顯示，2024 年全球數位資產持有者已達到約 5.62 億人，年增 33%，其中拉丁美洲、東南亞及非洲等新興市場增速最快，主要驅動力來自跨境匯款便利、行動支付需求及對沖本幣通膨的現實考量，與已開發經濟體因監管明確、投資管道推動的需求形成鮮明對比。

「加密化」的核心威脅在於削弱貨幣政策獨立性與金融體系穩定性。穆迪分析指出，當大量經濟活動依賴穩定幣完成，央行透過利率工具調節經濟的能力將被削弱，若美元穩定幣成為主流交易媒介，更可能直接衝擊本幣匯率穩定。

此外，穩定幣本身亦隱含系統性風險，儘管被視為相對安全，但其快速增長伴隨監管不足的漏洞，儲備金擠兌風險若爆發，脫錨事件或迫使政府實施高成本救助。

值得關注的是，全球加密資產普及呈現顯著地域失衡，而監管落後加劇了新興市場脆弱性。

穆迪表示，目前僅不到三分之一國家推出全面數位資產監管規則，許多新興經濟體直接暴露於市場波動與系統性衝擊之下。這種「監理落差」與新興市場基於實際需求的加密採用模式疊加，不僅展現數位資產在普惠金融中的潛力，也凸顯金融不穩定風險正隨著監理缺席而持續累積。