Fed庫克敦促最高法院駁回川普解雇要求 以免擾亂市場
鉅亨網編輯林羿君
聯準會理事麗莎庫克 25 日敦促最高法院駁回川普總統解僱她的請求，稱此舉將損害央行獨立性並擾亂金融市場。
庫克的律師在一份新的文件中辯稱：「批准總統立即改變現狀的要求，將敲響央行獨立性的喪鐘，而央行獨立性曾幫助美國經濟成為世界上最強大的國家。」
他們補充說，對於總統罷免庫克的權力，需要有一些「有意義的制衡」，否則「任何總統都可以基於任何不當行為的指控罷免理事，無論該指控多麼有缺陷」。
庫克的律師還表示，如果最高法院站在川普那邊，可能會對金融市場產生可怕的影響，同時有造成「混亂和破壞」的風險。甚至可能導致在待決訴訟期間，另一位理事被確認任命，屆時法院將被迫在兩位聯準會理事之間，對同一個席位做出裁決。
週四稍早，一份包括柏南克和葉倫在內的前聯準會主向最高法院提交了法庭之友意見書（amicus brief），表示支持庫克。
聯準會前主席們認為，在法律挑戰的陰影下，允許政府在美國歷史上首次罷免聯準會理事會成員，將削弱公眾對聯準會獨立性的信心，並威脅到我國經濟的長期穩定。
庫克上週參加了聯準會的政策會議，投票決定將利率降低 25 個基點。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 史無前例！川普要求最高法院讓他開除庫克 聯準會獨立性成焦點
- 川普政府雙標？美財長過去也簽雙重房貸聲明 撤換Fed理事庫克惹爭議
- Fed暫避撤換理事衝擊：庫克續任參與會議、米蘭確認補缺
- 庫克：iPhone漲價與川普關稅無關
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告