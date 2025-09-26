TikTok 五年自救到終點 辦公室安靜如常

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-26 10:00

現在，TikTok 在美國的五年自救走到了終點。

TikTok 在美國的五年自救走到了終點。（圖：Shutterstock）

美國時間周四（25 日）下午，美國總統川普簽署行政令，認可了新的 TikTok 美國交易，稱該方案符合國會立法，可以在保護國家安全的同時，保持 TikTok 繼續營運。

據《晚點 LatePost》周五報導，相關方表示，之後 TikTok 美國的經營將分兩家公司：

一個由字節跳動全資控制的美國公司，將繼續負責電商、品牌廣告經營。

白宮所說的新合資公司，會引入外部投資方，字節持股 19.9%。合資公司將負責 TikTok 美國數據安全、內容保障、軟體保障及相關本土業務。美國副總統范斯稱這家公司的估值為 140 億美元。

字節跳動將保留 TikTok 推薦算法所有權，將其授權給合資公司使用。

過去一周，TikTok 交易細節相關新聞不斷，但 TikTok 辦公室都沒什麼波瀾。這次川普簽署行政令後，一位 TikTok 美國的中國員工說，辦公室裡也沒人討論這件事，大家都照常工作。

美國時間上周五（19 日）早晨，美中元首通話後，川普發帖，稱 TikTok 交易已獲批准。在美國出差的 TikTok 員工李銘（化名）在微信上看到消息。幾分鐘後，字節跳動微信公眾號就發布簡短公告。

李銘常駐中國，做全球業務，對消息已經有點麻木——過去半年多，川普已經五次發行政令，推遲封禁執行期限。

當天，他來到 TikTok 在當地的辦公室。中午飯點，食堂裡沒什麼人——很多人周五在家辦公。彷彿什麼都沒有發生。西海岸的陽光照常曬到空曠的餐桌上。

9 月 19 日，六百公里外的 TikTok 聖何塞辦公室，氣氛同樣平靜。員工照常推進工作，只在飯間談論幾句。有人調侃，此時買入甲骨文的股票，或許會大賺一筆 —— 當時就有傳聞，稱甲骨文會參與收購。

對於交易，公司沒給任何解釋。普通員工像往常一樣，通過網上新聞了解動態。

「每天背著繁重的工作，我們顧不上關心自己控制不了的事。」 一位 TikTok 美國辦公室的中國員工說。

多位 TikTok 員工說，他們的工作時長接近或超過 12 小時，需要與合作方跨時區開會，加班到凌晨一、兩點。

TikTok 美國辦公室許多員工和管理層是中國人。他們更關心另一條關於簽證的新聞——也是在 9 月 19 日，川普簽署行政令，將 H-1B 簽證申請費用提高到 10 萬美元。這條政策很快引起恐慌，TikTok 員工在電梯、在食堂談論。

H-1B 由雇主幫助申請，每年全美名額有限，申請人需要抽簽。這是最常見的申請職業移民綠卡的跳板，相關政策直接影響他們能否繼續留在美國。

對這些在美工作的中國人而言，相比公司被分拆收購，簽證政策的影響更為直接、緊迫。