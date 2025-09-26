鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-26 06:30

‌



中國商務部周四（25 日）表示，墨西哥政府擬對中國等非自貿夥伴的產品提高進口關稅稅率，中方將對墨西哥相關涉華限制措施展開貿易投資壁壘調查。

中國反制！對墨西哥涉華限制措施展開貿易投資壁壘調查。（圖：新華網）

中國商務部說，依據《中華人民共和國對外貿易法》和商務部《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，為維護對外貿易秩序，商務部可以自行對有關國家和地區的貿易投資壁壘啟動調查。

‌



中國商務部獲得的初步證據和訊息顯示，根據墨西哥《國會公報》2025 年 9 月 9 日刊登的關於調整多項進口稅的提案，墨西哥政府擬對中國等非自貿夥伴的產品提高進口關稅稅率，該措施將嚴重損害中國企業的貿易投資利益。

依據《中華人民共和國對外貿易法》第三十六條、第三十七條及《對外貿易壁壘調查規則》第十二條、第三十五條的規定，中國商務部決定自 2025 年 9 月 25 日起對墨西哥相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查。

本案具體涉及汽車及零件、紡織品、服裝、塑料、鋼鐵、家電、鋁、玩具、傢俱、鞋類、皮具、紙及紙板、摩托車、玻璃等產品類別。

此外，墨西哥近年來採取的其他涉及中國的貿易投資限制措施，也在本次調查範圍。

根據《對外貿易壁壘調查規則》規定，中國商務部可以採取問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關系方了解情況。

本案應當自立案決定公告之日起 6 個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過 3 個月。

中方認為，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益。