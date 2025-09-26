〈美股盤後〉Fed大幅降息希望減弱 股債雙殺 甲骨文連三黑

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-26 05:50

美國經濟數據報佳音，削弱市場對聯準會進一步大幅降息的希望，美債殖利率攀升，美股主指週四 (25 日) 連續第三個交易日收黑。

Fed大幅降息希望減弱 股債雙殺 甲骨文連三黑

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 週四指出，目前政策「略具限制性，正處於合宜位置」。理事米蘭 (Stephen Miran) 則直言當前政策利率過於緊縮，呼籲採取更快速、更大幅度的降息，以避免經濟陷入風險。

根據美國勞工部 (DOL) 週四公布數據顯示，上週初領失業金人數低於預期，而美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率上修至近兩年最快的 3.8%，顯示企業仍不願裁員，經濟成長韌性超乎預期。

強勁的經濟數據削弱進一步寬鬆的可能性。FedWatch 工具顯示聯準會 10 月降息 1 碼機率由週三的 91.9% 降至 85.5%，12 月再降 1 碼機率自 73.3% 降至 63.5%。

投資人同時也擔憂政府關門風險，由於國會兩院在資金法案上陷入僵局，仍無法就短期撥款延長方案達成共識。

參議院上週否決了一項共和黨支持的臨時支出法案，該法案原本將使政府獲得資金至 11 月 21 日，但遭民主黨反對，原因是其中未涵蓋健保與醫療補助條款。

《Politico》週三報導稱，白宮預算辦公室已指示聯邦機構準備裁員計畫，若下週政府關門，恐引發大規模解僱。

美股週四 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 173.96 點，或 0.38%，收 45,947.32 點。

那斯達克指數下跌 113.157 點，或 0.5%，收 22,384.698 點。

S&P 500 指數下跌 33.25 點，或 0.5%，收 6,604.72 點。

費城半導體指數下跌 12.323 點，或 0.20%，收 6,284.673 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 65.71 點，或 0.41%，收 16,068.01 點。

標普 11 大板塊表現分化，醫療保健（-1.67%）、非必需消費（-1.47%）及原物料（-1.21%）跌幅居前，能源（+0.87%）與科技（+0.03%）逆勢上揚。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收黑。Meta (META-US) 下跌 1.54%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.81%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.56%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.94%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.44%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.73%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下滑 1.44% 至每股 276.66 美元，《華爾街日報》報導，英特爾與台積電接洽，尋求投資或合作。《彭博》報導，台灣暫停了兩天前對南非實施的晶片出口管制，表明台灣不願將這項關鍵技術的出口用作外交爭端的武器。

CNBC 報導，美國總統川普預計稍晚簽署 TikTok 最終協議。根據交易安排，甲骨文 (Oracle)、銀湖資本 (Silver Lake) 與阿布達比的 MGX 將成為 TikTok 美國業務的主要投資方，合計持股約 45%。

甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 重挫 5.53% 至每股 291.33 美元，連續第三個交易日走跌。Globalt Investments 高級投資組合經理 Keith Buchanan 表示：「甲骨文剛剛經歷一次大漲。考慮到其市值暴漲的速度和幅度，一些回調和疲軟或許是理所當然的。」

投資人逢低買進 AI 巨頭輝達，輝達 (NVDA-US) 收紅 0.41% 至每股 177.69 美元。

運動品牌 Lululemon(LULU-US) 遭 Needham 下調評級至「持有」，理由是競爭環境嚴峻且市場對獲利預期過高，股價應聲下跌超過 4%。

經濟數據

美國第二季 GDP 季增年率終值報 3.8%，預期 3.3%，前值 - 0.5%

美國第二季實質個人消費支出季增年率終值報 2.5%，預期 1.6%，前值 0.5%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 2.6%，預期 2.5%，前值 3.5%

美國上週初領失業金人數報 21.8 萬，預期 23.3 萬，前值 23.2 萬

美國上週續領失業金人數報 192.6 萬，預期 193 萬，前值 192.8 萬

美國 8 月耐久財訂單月增率初值報 2.9%，預期 - 0.3%，前值 - 2.7%

美國 8 月批發庫存月增率報 - 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析

Vital Knowledge 分析指出：「這些數據的影響顯然偏鷹派，考量近期市場漲勢很大程度仰賴對聯準會寬鬆的期待，股市因此承受壓力。」

Navellier & Associates 創辦人兼投資長 Louis Navellier 警告，若國會未能在下週最後期限前通過資金法案，市場短期可能動盪。他指出，評級機構可能趁機將美國列入信用觀察名單，理由是債務水準持續攀升。