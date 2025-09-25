鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-25 12:30

全球 AI 領域領導企業 OpenAI 近日正式宣布啟動全球運算基礎設施大規模擴張計畫，總投資額預計高達 1 兆美元，標誌著 AI 產業從模型創新競爭正式邁入基礎設施建設「軍備競賽」新階段。

AI基建狂魔誕生！OpenAI砸1兆美元擴大算力 德州草原崛起全球最大AI超算中心（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》報導，OpenAI 這項策略轉型被視為從「模型驅動」向「算力驅動」的關鍵跨越，旨在因應下一代 AI 模型在訓練與推理過程中，對海量算力的爆發式需求。

據悉，該計畫涵蓋美國本土多地的超大規模運算中心集群建設，並同步推進海外算力基礎設施佈局，整體投資規模創全球 AI 產業基礎設施投資歷史新高。

值得注意的是，就在上兆美元投資計畫公佈前一日，OpenAI 與 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 達成一項價值 1000 億美元的深度合作夥伴關係。

分析師認為，OpenAI 跟輝達合作將為 OpenAI 提供高效能運算硬體的關鍵保障，既解決其算力硬體供應的後顧之憂，也消除市場對 OpenAI 資金永續性的質疑，為後續大規模基礎建設奠定了堅實基礎。

此外，OpenAI 周二 (23 日) 也宣布與甲骨文(ORCL-US) 、軟銀達成重要合作，三方將共同在美國新建 5 座 AI 資料中心並對現有設施升級，具體包括 OpenAI 與甲骨文共建 3 個資料中心，與軟銀合作興建 2 個資料中心，同時擴建位於德州一座甲骨文現有資料中心。

甲骨文與 OpenAI 高層在媒體探訪中共同展示這座被定位為「全球最大 AI 超級運算中心」的算力基地。

作為擴張計畫的核心項目，德州的首座計算中心已率先啟動建設，位在達拉斯以西約 180 英里草原地帶，佔地面積與紐約中央公園相當 (約 1100 英畝)，目前已完成初期工程。

OpenAI 透露，該公司最終算力將達到該公司原有算力規模的 13 倍以上。