鉅亨網新聞中心 2025-09-26 07:30

‌



豪華汽車製造商賓士宣布，與中國自動駕駛技術領軍企業 Momenta 聯合開發的新一代輔助駕駛系統將正式發表。這套創新系統將率先搭載於賓士即將在今年秋季上市的全新純電 CLA 車型，並計畫逐步推廣至更多賓士車系，為豪華車市場的智慧化轉型揭開新篇章。

豪車也要接地氣！賓士攜手Momenta 新CLA將搭載中國輔助駕駛。(圖:shutterstock)

這項合作不僅是賓士在全球智慧駕駛領域的重要佈局，也是其深耕中國市場，應對複雜交通環境的關鍵舉動。至此，作為傳統豪華汽車品牌代表的「BBA」（BMW、賓士、Audi），已全部與 Momenta 建立合作關係，顯示 Momenta 在業界的領先地位與廣泛認可。

‌



針對中國特有複雜交通優化系統

全新輔助駕駛系統的核心，是 Momenta 引以為傲的「飛輪大模型」（Momenta Data Flywheel）。這項技術將人工智慧模型與數據循環緊密結合，能不斷從實際駕駛數據中學習與優化，進而提升系統的性能與可靠性。

新系統將提供從「車位到車位」的輔助駕駛功能，全面覆蓋高速公路、城市道路及自動泊車等多種複雜場景。賓士方面強調，該系統不僅完全符合其嚴苛的全球安全標準，更針對中國特有的複雜交通環境進行了在地化優化，確保系統在真實道路上的適應性與穩定性。

據研發團隊介紹，該系統的研發過程大量採用中國本土的駕駛數據，並融入了經驗豐富的駕駛者操作習慣，透過大規模實車路測與模擬測試，涵蓋了極端天氣與複雜路況，以確保系統在任何情況下的可靠性。

這套系統在提供高效通行能力的同時，也嚴格遵循交通法規，例如避免闖黃燈、在路口進行預防性減速以及禮讓行人等，其通行效率已能媲美經驗豐富的人工駕駛。

雙方攜手 8 年 從財務投資走向戰略合作

賓士與 Momenta 的合作淵源深厚，可追溯至 2017 年。當年，賓士成為首個投資 Momenta 的國際車企，並在隨後幾年持續參與其多輪融資，包括 2018 年與騰訊共同參與的戰略融資，以及 2021 年與上汽集團、豐田等知名企業共同領投的 C 輪融資。

這段長達 8 年的合作關係，從最初的單純財務投資，逐漸演變為如今的深度戰略合作。賓士的持續投入，不僅為 Momenta 提供了強大的資金支持，也為雙方在智慧駕駛領域的技術融合與量產應用鋪平了道路。

賓士中國研發和採購負責人莊睦德表示：「賓士將繼續秉持『賓士標準』推動技術創新，並透過與中國科技企業的合作，更好地滿足本土消費者的需求。」