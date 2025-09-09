鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-09 15:42

全球第四大車廠 Stellantis 集團歐洲區總裁 Jean - Philippe Imparato 周一 (8 日) 在慕尼黑車展上緊急示警，若歐盟年底前不修訂二氧化碳減排法規，歐洲汽車產業將會崩潰。旗下擁有 Jeep、Fiat 與克萊斯勒等 10 餘個品牌。

激進減碳法規+陸競爭夾擊！Stellantis、BMW、賓士齊聲警告：再不改 歐洲汽車業將崩盤（圖：Shutterstock）

Imparato 並非唯一發出警告的歐洲車廠高層，BMW 執行長 Oliver Zipse 批評歐盟 2035 年全面淘汰燃油車計畫是「重大錯誤」，賓士執行長康林松 (Ola Källenius) 也預警歐洲汽車市場可能有「系統性崩潰風險」。

‌



歐洲汽車產業正承受歐盟碳排放法規的巨大壓力。根據現行法規，2030 年前乘用車二氧化碳排放量較 2021 年降 55%、商用車降 50%，2035 年要 100% 減排，2035 年起禁售新排放二氧化碳的車，但車廠領導人公開反對這項時間表，Imparato 稱目前二氧化碳排放門檻難以實現。

歐洲汽車市場現實殘酷，60% 銷量集中在 4 萬歐元以下車型。現行法規下，電動車價格缺乏競爭力、充電設施不足、經濟環境不佳，歐洲汽車平均車齡達 12 年，2.56 億輛存量車每年「老化」一個月，法規讓消費者買不起電動車，無法更新老舊車輛。

因此，Stellantis 集團不再追求「2030 年只生產電動車」目標。

Imparato 周一表示，Stellantis 集團將不再追求到 2030 年只生產電動車的目標，並稱即將推出名為「敢於前進」戰略計畫中的其他目標可能會保留。

Zipse 提出建立全鏈條碳排放會計體系，敦促歐盟 2035 年後允許使用環保燃料，讓燃料生產商負責。

康林松也透露，棄內燃機技術會使歐洲喪失逾 50 萬個就業崗位，歐洲車廠電動化投資回報周期延長至 7-8 年，而中國同行供應鏈完整、產品迭代快兩倍。