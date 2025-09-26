鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-26 09:53

韓國網路巨頭 Naver 與該國最大加密貨幣交易所 Upbit 的營運商 Dunamu 正在協商一項全面的股份交換計畫，旨在將 Dunamu 納入 Naver 旗下的全資子公司。這項交易，不僅將整合兩大巨頭在各自領域的優勢，更被視為 Naver 挑戰亞洲數位金融龍頭地位的關鍵一步。

震撼金融業！Naver正洽購Upbit母公司 Line將變身「加密錢包」。(圖:shutterstock)

Naver 旗下的金融子公司 Naver Financial 計劃以發行新股的方式，來換取 Dunamu 股東所持有的股份。若交易順利完成，Naver 將能把其擁有超過 3,000 萬用戶與年交易額達 80 兆韓元（約 600 億美元）的支付巨頭 Naver Pay，與掌握韓國近五成加密貨幣市場、每日交易量高達 29 億美元的 Upbit 整合。

這項結合將創造一個涵蓋電子商務、傳統支付與數位資產交易的無縫接軌生態系統。Naver 龐大的流量與用戶基礎，將能與 Upbit 頂尖的加密貨幣基礎設施與流動性完美互補，共同打造一個提供一站式服務的「超級應用程式」。

這個超級應用程式將不僅在韓國本土市場佔據絕對優勢，更可能藉由 Naver 與軟銀共同持有的通訊軟體 Line，將業務版圖快速擴展至日本、台灣、泰國等亞洲市場。

Line 在亞洲擁有近 2 億的月活躍用戶，本身已是一個功能齊全的超級應用程式。將 Upbit 的加密貨幣技術與流動性注入 Line 的國際市場，將產生巨大的化學反應，為 Naver 的全球化野心鋪平道路。

鎖定韓元穩定幣戰場 引領數位金融新局

除了股權整合的宏大藍圖，Naver 與 Dunamu 的合作另一大亮點，在於共同發行與韓元掛鉤的穩定幣。這項由 Naver Pay 主導、Dunamu 提供區塊鏈技術支援的計畫，旨在應對韓國政府即將推動的民間穩定幣發展方向。

隨著首爾政府在 2025 年放棄央行數位貨幣計畫，改為支持由民間發行穩定幣，Naver 與 Dunamu 的合作顯得尤為關鍵。業界預估，此穩定幣專案到 2030 年可為 Naver 帶來 3,000 億韓元（約 2.25 億美元）的年收入。這不僅能降低韓國民眾對美元掛鉤穩定幣的依賴，更能提升本土金融主權。

然而，此計畫也面臨挑戰。即將於 2025 年上路的《虛擬資產用戶保護法》要求穩定幣發行人必須持有 100% 儲備並接受金融服務委員會的審查，這可能導致穩定幣的正式上市時間延遲至 2027 年。