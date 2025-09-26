震撼金融業！Naver正洽購Upbit母公司 Line將變身「加密錢包」
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
韓國網路巨頭 Naver 與該國最大加密貨幣交易所 Upbit 的營運商 Dunamu 正在協商一項全面的股份交換計畫，旨在將 Dunamu 納入 Naver 旗下的全資子公司。這項交易，不僅將整合兩大巨頭在各自領域的優勢，更被視為 Naver 挑戰亞洲數位金融龍頭地位的關鍵一步。
Naver 旗下的金融子公司 Naver Financial 計劃以發行新股的方式，來換取 Dunamu 股東所持有的股份。若交易順利完成，Naver 將能把其擁有超過 3,000 萬用戶與年交易額達 80 兆韓元（約 600 億美元）的支付巨頭 Naver Pay，與掌握韓國近五成加密貨幣市場、每日交易量高達 29 億美元的 Upbit 整合。
這項結合將創造一個涵蓋電子商務、傳統支付與數位資產交易的無縫接軌生態系統。Naver 龐大的流量與用戶基礎，將能與 Upbit 頂尖的加密貨幣基礎設施與流動性完美互補，共同打造一個提供一站式服務的「超級應用程式」。
這個超級應用程式將不僅在韓國本土市場佔據絕對優勢，更可能藉由 Naver 與軟銀共同持有的通訊軟體 Line，將業務版圖快速擴展至日本、台灣、泰國等亞洲市場。
Line 在亞洲擁有近 2 億的月活躍用戶，本身已是一個功能齊全的超級應用程式。將 Upbit 的加密貨幣技術與流動性注入 Line 的國際市場，將產生巨大的化學反應，為 Naver 的全球化野心鋪平道路。
鎖定韓元穩定幣戰場 引領數位金融新局
除了股權整合的宏大藍圖，Naver 與 Dunamu 的合作另一大亮點，在於共同發行與韓元掛鉤的穩定幣。這項由 Naver Pay 主導、Dunamu 提供區塊鏈技術支援的計畫，旨在應對韓國政府即將推動的民間穩定幣發展方向。
隨著首爾政府在 2025 年放棄央行數位貨幣計畫，改為支持由民間發行穩定幣，Naver 與 Dunamu 的合作顯得尤為關鍵。業界預估，此穩定幣專案到 2030 年可為 Naver 帶來 3,000 億韓元（約 2.25 億美元）的年收入。這不僅能降低韓國民眾對美元掛鉤穩定幣的依賴，更能提升本土金融主權。
然而，此計畫也面臨挑戰。即將於 2025 年上路的《虛擬資產用戶保護法》要求穩定幣發行人必須持有 100% 儲備並接受金融服務委員會的審查，這可能導致穩定幣的正式上市時間延遲至 2027 年。
此外，龐大的交易規模也將受到反壟斷檢視。除了 Naver，KakaoPay 與多家傳統銀行也正積極佈局，韓元穩定幣的市場競局已然成形。
儘管 Naver 官方表示，雙方仍在協商階段，尚未做出最終決定，但市場反應極為正面。消息傳出後，Naver 股價一度大漲超過 11%，顯示投資者普遍看好這項聯盟所能產生的巨大價值
