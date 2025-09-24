〈房產〉第一太平戴維斯協助交通部鐵道局雲林及板橋兩資產開發案招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-24 14:52

商仲第一太平戴維斯協助交通部鐵道局辦理招商，「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」於 9 月 9 日正式公告，截標日期為 2026 年 1 月 8 日；「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」在 9 月 10 日正式公告，截標日期為今年 10 月 15 日；兩案已完成辦理招商說明會。

高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案-基地位置圖。(圖：第一太平戴維斯提供)

第一太平戴維斯指出，說明會吸引國內大型業者，包括壽險業、零售業、開發商與雲林在地建商等多家代表性廠商報名參與。

對於「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」，第一 太平戴維斯指出，全案位於高鐵雲林站西側土地，基地面積逾 6.1 公頃，土地使用分區為車站專用地 (三)，容積率為 350%、建蔽率為 60%，採 50 年地上權的開發方式。基地周邊近年重大建設持續進行，包含台大醫院雲林分院虎尾院區、虎尾科大高鐵校區皆已完工啟用，雲林縣立田徑場也在今年 7 月竣工，將於 10 月提供全國運動會做為開幕場地。

此外，雲林縣為串聯中部及南部科技廊帶的重要節點，高鐵雲林站特定區西側的中科虎尾園區產業用地出租率已逾 98%，縣政府也在周邊持續推動虎尾產業園區、虎尾航太機械產業園區等園區建置計畫，藉由各項建設推動，可為雲林地區引進多元之產業、就業及居住人口，持續朝「農工商科技城」的方向發展。本次招商基地面積完整且方正，可開發作為辦公、旅館、商場、會展中心等各類型商業使用，招商會吸引指標零售業、壽險業及在地開發商積極參與。

同時，「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」，位於高鐵板橋站出站處，是高鐵乘客出站必經空間，本次招租的東、西側商業空間面積分別為 171.9 坪及 163.9 坪，具備交通便利、曝光度佳等優勢。板橋車站屬高鐵、臺鐵、捷運等三鐵共構之車站大樓，為出入板橋核心商圈主要門戶。113 年進出站總人次約 5,839 萬，平均每日進出站人次 16 萬，包含短、中、長程等多種旅程，旅客涵蓋上班族、洽公者、通勤者、周邊居民等，零售商業活動活絡。

板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案 - 基地位置圖。(圖：第一太平戴維斯提供)